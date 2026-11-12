ഗൾഫ് വിട്ട് നാട്ടിൽ പശു ഫാം തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല! കുതിച്ചുയരുന്ന ഉൽപാദനച്ചെലവിൽ നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞ് അബ്ദുറഹ്മാനെപ്പോലുള്ള ക്ഷീരകർഷകർ
സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ പ്രതിസന്ധിയില്. ഫാം കർഷകരുടെ നടുവൊടിച്ച് വിലക്കയറ്റം. കാലി, കോഴി തീറ്റകളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നു, ചെറുകിട ഫാമുകൾ പൂട്ടിത്തുടങ്ങി.
Published : November 12, 2026 at 12:26 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ തൊഴുത്തിൽ എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്തിട്ടും മാസാവസാനം കൈയിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് കടബാധ്യത മാത്രം. സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരവസ്ഥയാണിത്. ഉൽപാദനച്ചെലവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതും പാലുൽപാദനം ലാഭകരമല്ലാതായതും കാരണം കേരളത്തിലെ ക്ഷീരമേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പല കർഷകരും പശുവളർത്തൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് തൊഴിലുകൾ തേടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം വരെയെത്തി.
കാലിതീറ്റ വിലയും മറ്റ് പരിപാലനച്ചെലവുകളും കുതിച്ചുയർന്നതോടെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ക്ഷീരകർഷകർ പറയുന്നു. പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ ക്ഷീരകൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ നൊച്ചാട് സ്വദേശി അബ്ദുറഹ്മാൻ്റെ അനുഭവം ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നേർചിത്രമാണ്.
തുടങ്ങാൻ സഹായമുണ്ട്, പക്ഷേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല
ഗൾഫിലെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ അബ്ദുറഹ്മാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പശു ഫാം നടത്തിവരികയാണ്. ക്ഷീരമേഖലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഫാം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫാം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
"സർക്കാർ തലത്തിൽ ഫാമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും മറ്റും പലവിധ സഹായങ്ങളും സബ്സിഡികളും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഫാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാഭകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം," അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മിൽമയുടെ രണ്ടു വർഷം മുൻപത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് നൽകുമ്പോൾ 7 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകനുണ്ടാകുന്നത്. അതായത്, 10 ലിറ്റർ പാൽ നൽകുമ്പോൾ 70 രൂപയോളം നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. നിലവിൽ സർക്കാർ ലിറ്ററിന് 2 രൂപ ഇൻസെൻ്റീവ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലിറ്ററിന് 5 രൂപയോളം നഷ്ടം കർഷകൻ ഇപ്പോഴും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ശാസ്ത്രീയമായി ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകൂകയുള്ളൂ.
കാലിത്തീറ്റ വില കുതിച്ചുയരുന്നു
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ കാലിത്തീറ്റയുടെയും മറ്റു അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും വിലയിൽ 20 ശതമാനം മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് 1450 രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള കാലിത്തീറ്റച്ചാക്കിന് ഇപ്പോൾ 1900 രൂപയോളമായി ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ പാലുൽപാദന വിലയിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
തീറ്റയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ ചോളത്തിൻ്റെ വില 18 രൂപയിൽ നിന്ന് 35-40 രൂപയായി ഉയർന്നു. കാലിതീറ്റയിൽ 40 ശതമാനത്തോളം ചോളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പെട്രോളിയത്തിൽ എഥനോൾ ഉൽപാദനത്തിനായി ചോളം വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കാരണം ചോളവും മറ്റു പോഷകഘടകങ്ങളും വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതും കപ്പൽ ഗതാഗത തടസ്സവും പെട്രോൾ വിലവർധനവുമാണ് കാലിതീറ്റ വില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായത്. കൂടാതെ തവിട്, പിണ്ണാക്ക് (തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്ക്കും വൻതോതിൽ വിലവർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പാലുൽപാദനവും കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യവും
തീറ്റയുടെ വിലവർധനവ് മൂലം കൃത്രിമത്വമുള്ളതോ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതോ ആയ തീറ്റ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് പശുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെയും പാലുൽപാദനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. തക്കസമയത്ത് ഗർഭധാരണം നടക്കാത്തതിനാൽ പല കർഷകരും പശുക്കളെ ഇറച്ചിക്കായി അറവുശാലകളിലേക്ക് വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ കർഷകർ പശുക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതും സംസ്ഥാനത്ത് കന്നുകാലി സമ്പത്ത് ക്രമാതീതമായി കുറയാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലടക്കം ഏകദേശം 50 ശതമാനത്തോളം ചെറുകിട കർഷകരും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പശുക്കളുടെ വിലയും സബ്സിഡി പോരായ്മയും
മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാലിന് നല്ല വില ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് പശുക്കളെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാർ വാങ്ങുന്നത്. മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിൽ 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ ലഭിച്ചിരുന്ന 20-25 ലിറ്റർ പാൽ തരുന്ന പശുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ് വില. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സർക്കാർ സബ്സിഡി ലഭ്യമാകൂ. നൽകുന്ന സബ്സിഡി തുകയാകട്ടെ ഏകദേശം 24,000 രൂപ വരെയാണ്. വാഹന ഗതാഗതച്ചെലവിന് പോലും ഇത് തികയില്ല.
നിയമനിർമ്മാണം വേണം
വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധ പഠനം നടത്തി വ്യക്തമായ നിയമ നിർമ്മാണം വരണമെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിഷാംശമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ പാൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കർഷകന് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് കുറഞ്ഞത് 75 രൂപയെങ്കിലും വില ലഭിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ഷീരമേഖല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ. സൊസൈറ്റികളിൽ ലിറ്ററിന് പരമാവധി 45 രൂപ മാത്രം ലഭിക്കുമ്പോൾ വീടുകളിൽ നേരിട്ട് ലിറ്ററിന് 70-75 രൂപ നിരക്കിൽ ശുദ്ധമായ പാൽ എത്തിച്ചു നൽകിയാണ് താൻ ഫാമിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എച്ച് എഫ് പശുക്കളും കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികളും
ഫാമിംഗിനായി ഏറ്റവും അനുയോജ്യം 10 മാസവും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാലുൽപാദനം നൽകുന്ന 'എച്ച് എഫ്' (ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീസിയൻ) ഇനം പശുക്കളാണ്. എന്നാൽ വിദേശയിനമായ ഇവയുടെ കംഫർട്ട് ടെംപറേച്ചർ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയതിനാൽ കേരളത്തിലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ തൈലേറിയ, അനാപ്ലാസ്മോസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് പശുക്കൾ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തൻ്റെ ഫാമിൽ മാത്രം 15-ഓളം പശുക്കൾ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. തദ്ദേശീയമായി പ്രതിരോധശേഷിയോടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗ സാധ്യത കുറവാണ്.
ക്ഷീരമേഖല നേരിടുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനത്തിലൂടെ ഇതിനെ എങ്ങനെ ലാഭകരമായ സംരംഭമാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് മേപ്പയൂരിലെ പശു ഫാം ഉടമയായ ലിനീഷ്.
കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ
കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തിനിടെ കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയിൽ ബാഗിന് 500 രൂപയോളം വർധനവുണ്ടായി. കൂടാതെ പശുക്കളുടെ വിലയിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് 80,000 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഇനം പശുക്കൾക്ക് ഇന്ന് 1.5 ലക്ഷം മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. യുദ്ധവും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 25 കിലോ സപ്ലിമെൻ്റ് ബാഗിൻ്റെ വില 2000 രൂപയിൽ നിന്ന് 2900 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി വർധിച്ചു. മരുന്നുകളുടെ വിലയും തൊഴിലാളി ചെലവും വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ചോളത്തിൻ്റെയും മറ്റ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും
കർഷകർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് കുറഞ്ഞത് 10 രൂപയെങ്കിലും വില വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 5 ലിറ്റർ മാത്രം പാൽ തരുന്ന പശുവിന് ലിറ്ററിന് 55 രൂപയോളം ഉൽപാദനച്ചെലവ് വരുമ്പോൾ, 20 ലിറ്ററിന് മുകളിൽ പാൽ തരുന്ന മികച്ച ഇനം പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചാൽ ഉൽപാദനച്ചെലവ് 30 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാക്കി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പുൽകൃഷി നടത്തുക, സൈലേജ് നിർമ്മാണം, കൂട്ടായ്മ അധിഷ്ഠിത ഉൽപാദനം എന്നിവ വഴി തീറ്റച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാം.
കിടാരി പാർക്ക്
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മികച്ച ഇനം കിടരികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു 'കിടാരി പാർക്ക്' ആരംഭിക്കുക എന്നത് കർഷകരുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്. പശുക്കൾ പ്രകൃതിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. ജൈവവള ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ക്ഷീരമേഖല അത്യാവശ്യമാണ്.
"പാരമ്പര്യമായി മാത്രം ചെയ്യാതെ, കൃത്യമായ ഡാറ്റയും ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സംരംഭമായി സമീപിച്ചാൽ 5 പശുക്കളുള്ള ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറുടെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും' ക്ഷീര കർഷകനായ ലിനീഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയും സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും," ക്ഷീരകര്ഷകൻ ലിനീഷ് പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധിയിലായി കോഴിഫാം മേഖല
കോഴിഫാം മേഖല ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. ഉൽപാദനച്ചെലവ് വൻതോതിൽ വർധിച്ചതും എന്നാൽ ഇറച്ചിക്കോഴിക്ക് അർഹമായ വില ലഭിക്കാത്തതും കർഷകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതായി പേരാമ്പ്രയിലെ ഫാം നടത്തിപ്പുകാരനായ ബിജു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെറിയ കർഷകർ ഇതിനോടകം തന്നെ ഫാമുകൾ പൂട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ വില കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഫാം പൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്.
വളർച്ചയും വിപണനവും
ഒരു സെറ്റ് കോഴിയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ 40 മുതൽ 45 ദിവസം വരെയാണ് സമയം വേണ്ടത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും കൂടാതെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറച്ചിക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്താറുണ്ട്. വിരിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ ചൂടോടെയാണ് ഇവയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ബ്രൂഡറിൽ ഇട്ട് പ്രത്യേക പരിപാലനം നൽകുകയും, പിന്നീട് കോഴികൾ വലുതാകുമ്പോൾ ഫാമിലെ വലിയ കൂടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. 40 ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും കോഴികൾ പൂർണവളർച്ചയെത്തി വിൽപനയ്ക്ക് പാകമാകും.
തീറ്റയുടെ വിലക്കയറ്റവും കർഷകരുടെ നഷ്ടവും
തീറ്റയ്ക്കും മരുന്നിനും ചകിരി ചോറിനും വൻതോതിൽ വില വർധിച്ചുവെങ്കിലും ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ വിപണിവിലയിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2014-ൽ ഫാം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരു ചാക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് 1,200 രൂപയായിരുന്നു വിലയെങ്കിൽ, ഇന്ന് അത് 2,700 രൂപയായി ഉയർന്നു. എന്നാൽ അന്ന് 90 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന കോഴി വില ഇന്ന് 110-120 രൂപയിൽ മാത്രമാണ് എത്തിനിൽക്കുന്നത്. കിലോയ്ക്ക് കേവലം 20 രൂപയുടെ വർധനവ് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
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"50 കിലോ വരുന്ന ഒരു ചാക്ക് തീറ്റയിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന കോഴിക്ക് ഏകദേശം 3.200 ഗ്രാം തീറ്റയാണ് വേണ്ടിവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാരവും ചെലവും കണക്കാക്കുമ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 200 മുതൽ 220 രൂപ വരെ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിനും തീറ്റയ്ക്കും പുറമെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പ് കോഴിഫാം നടത്തിപ്പിൽ ചെറിയ ലാഭം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിൽ കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകര്' ക്ഷീരകര്ഷകൻ ബിജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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