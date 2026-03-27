ഇന്ന് വന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി....
Published : March 27, 2026 at 7:12 AM IST
തീയതി: 27-03-2026 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം
മാസം: മീനം
തിഥി: ശുക്ല നവമി
നക്ഷത്രം: പുണര്തം
അമൃതകാലം: 07:56 മുതല് 09:27 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:48 മുതല് 9:36 വരെ & 3:12 മുതല് to 4:00 വരെ
രാഹുകാലം: 10:58 മുതല് 12:29 വരെ
സൂര്യോദയം: 6:24 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 6:35 PM
ചിങ്ങം: എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ഗൗരവം കാണിക്കണം. വന് ബിസിനസുകളില് ഏര്പ്പെടാനും വ്യാപാരം നടത്താനും ഇന്ന് അനുയോജ്യ ദിവസമാണ്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണം
കന്നി: ഇന്നു നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത ഉറക്കെ പുകഴ്ത്തപ്പെടും. വർഷങ്ങളായി നിങ്ങള്ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്ക്കായി നടത്തുന്ന നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും. അനുയോജ്യമായ കരകൗശല വസ്തുക്കൾകൊണ്ടോ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്നു വീട് അലങ്കരിക്കും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടി സമയം ചിലവഴിക്കും. വൈകുന്നേരം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനും സാധ്യത. ഇന്ന് നല്ലരീതിയിൽ നിങ്ങൾ പണം ചിലവാക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്നത് വിശിഷ്ടമായിത്തീരും. ഇന്നു ബിസിനസ്കാർക്ക് സാമാന്യം നല്ല ലാഭം കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മൂലധനം ചിലവഴിച്ച് ജോലിയിൽ മുന്നേറുക ആവശ്യമായിവരും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള് എന്ത് ചെയ്താലും ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അഭിന്ദനം ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും.
മകരം: കുടുംബബന്ധങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രധാനവുമെന്ന് ഈ ദിനം തെളിയിക്കും. വീട്ടുകാരില് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മതിയായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വീടിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങള്ക്ക് ലോകം കീഴടക്കാനും എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കും
കുംഭം: ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളവനായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മികവ് കാണിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണമായും തൃപ്തനാകില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
മീനം: ഊര്ജ്ജം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. അകലെ നിന്ന് സന്തോഷം നല്കുന്ന വാര്ത്ത നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുകയും. അത് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ദീര്ഘകാലമായുള്ള ഒരു ഡീല് (ഇടപാട്) പ്രൊഫഷണല് മികവോടെ നിങ്ങള് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകള് നിങ്ങള് പ്ലാന് ചെയ്യും.
മേടം: നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ സമയമാണ് ഇത്. ജോലിയിൽ സാധാരണ പോലുള്ള ഉയർച്ച-താഴ്ച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്തായാലും ഈ വൈകുന്നേരം ശരിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ഇടവം: നിങ്ങൾ ഇന്ന് സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചനേരം ഇതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴാം. നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയുമായി അത്താഴ വിരുന്നിന് പോകാനും സാധ്യത.
മിഥുനം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കണം പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ഇന്നു നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളില് നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ജോലിസ്ഥത്തുനിന്നും നല്ല വാർത്ത കിട്ടുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
കര്ക്കിടകം: നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ബുദ്ധിപരവുമായ സമീപനവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ അനൗദ്യോഗിക നൈപുണ്യവും വ്യക്തിത്വവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.