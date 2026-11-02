ഒഡിഷയും ആന്ധ്രയും ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പാതയിൽ; കേരളം രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഒഡിഷയിലും ആന്ധ്രയിലും ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ കേരളത്തിൽ 150–200 km/h വേഗതയുള്ള അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊട്ടാൽ വലിയ ദുരന്തത്തിനാകും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരിക.
Published : November 2, 2026 at 4:04 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: ഒഡിഷയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും പ്രകൃതി വീണ്ടും കടുപ്പിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. 'അർണബ്' തീർത്ത ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറും മുൻപാണ് 'മുരസ്' എന്ന അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരം തൊടാനൊരുങ്ങുന്നത്.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മിക്ക ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ആന്ധ്രാ, ഒഡിഷ തീരം വഴിയാണ് കടന്ന് പോകാറുള്ളത്. കനത്ത നാശം വിതച്ചാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ദുർബലമാകാറുള്ളതും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാര പാതയിൽ കേരളം ഇല്ലാത്തത്.
തീരപ്രദേശങ്ങളും മല നിരകളും പുഴകളുമുള്ള കേരളത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിച്ചാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലാണ്. ഇവിടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നേരിട്ട് കരയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളും അപൂർവമാണ്. കേരളത്തിൽ ഒഡിഷയിലും ആന്ധ്രയിലും ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ 150–200 km/h വേഗതയുള്ള ഒരു അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരിട്ട് കരയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ വലിയ ദുരന്തത്തിനാകും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.
ഓഖിയും ടൗട്ടെയും
കേരളത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കേരളതീരത്ത് നേരിട്ട് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വളരെ അപൂർവമാണെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതി ഉണ്ടാക്കിയത് 2017 നവംബറിൽ ഉണ്ടായ 'ഓഖി'യാണ്. ഇത് കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. 2021 മേയിൽ 'ടൗട്ടെ'യും അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും കടൽക്ഷോഭവും ഉണ്ടാക്കി.
പിന്നീട് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങി. ഇതാണ് കേരളത്തിൽ നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ അവസാനത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റ്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലും ഒഡിഷയിലും കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ നേരിട്ട് എത്തുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രവും കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരദിശയുമാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ്.
കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരദിശ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പലപ്പോഴും വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവ ആന്ധ്ര, ഒഡിഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്കൻ ഭാഗം ഇടുങ്ങിയതും വളഞ്ഞതുമായ ആകൃതിയും ഇതിനു കാരണമാണ്. ഒഡിഷയും ആന്ധ്രയും കൂടാതെ പശ്ചിമ ബംഗാളും തമിഴ്നാടും ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. അതേ സമയം എല്ലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകളും ആന്ധ്രയിലോ ഒഡിഷയിലോ എത്തണമെന്നില്ല. ചിലത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും മ്യാൻമറിലേക്കും നീങ്ങാറുണ്ട്.
അർണബിന് പിന്നാലെ മുരസ്
ഒക്ടോബർ 28ന് ആന്ധ്രാ തീരത്ത് വീശിയടിച്ച 'അർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം മുക്തമാകുന്നതിന് മുമ്പേ മുരസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തീവ്രന്യൂനമർദം 'മുരസ് ' അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയാതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ന് അർധരാത്രിക്കും നാളെ (നവംബർ 2,3) പുലർച്ചെക്കും ഇടയിൽ ഓങ്കോളിന് സമീപം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം തൊടുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തിൽ മഴ ആരംഭിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആന്ധ്രയിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തീരദേശവാസികളോട് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാനും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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