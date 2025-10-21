കനത്ത മഴയില് കൃഷി നശിച്ചോ? നഷ്ടപരിഹാര തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തും, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള സഹായം തേടുന്നതിനോ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ജില്ലകളിലെ നിയുക്ത കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
Published : October 21, 2025 at 8:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില് തുലാവര്ഷം ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . മണ്സൂണ് വിടവാങ്ങിയിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിന് മഴ തീവ്രമായി തുടരുകയാണ്. മണ്സൂണിന് മുമ്പും ശേഷവും വിളകളിറക്കിയ കര്ഷകരില് ഭൂരിഭാഗം പേരും ആശങ്കയിലാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴ വിളനാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചെന്ന് കര്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ദുരിത പെയ്ത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില് വൻ തോതില് കൃഷി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല് കര്ഷകര്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി സര്ക്കാര് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില് നിലവിലെ അപ്രതീക്ഷിത മഴയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കണക്കിലെടുത്ത് കര്ഷകര്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. വിളനാശം സംഭവിച്ചാല് ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പോര്ട്ടലിലൂടെ ഉടന് തന്നെ സര്ക്കാരിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങുകയും ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വിളനാശത്തെ തുടര്ന്ന് കടക്കെണിയില് പെടുന്നവരടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ പോർട്ടലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കനത്ത മഴയിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ കർഷകർക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതിനായി തുറന്ന കണ്ട്രോള് റൂമുകളും പോര്ട്ടലും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും കര്ഷകര്ക്ക് ഇത് ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്നും സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കണ്ട്രോള് റൂമുകള് തുറന്നു
വിളനാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേരളത്തിലെ കൃഷി വികസന, കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പാണ് ജില്ലകളില് കണ്ട്രോള് റൂമുകള് തുറന്നത്.
|ജില്ല
|കണ്ട്രോള് റും നമ്പര്
|തിരുവനന്തപുരം
|9447242977
|കൊല്ലം
|9447349503
|ആലപ്പുഴ
|9447788961
|പത്തനംതിട്ട
|9496157485
|ഇടുക്കി
|9447037987
|കോട്ടയം
|9446219139
|എറണാകുളം
|9497678634
|തൃശൂർ
|9446549273
|പാലക്കാട്
|9447364599
|മലപ്പുറം
|9447227231
|കോഴിക്കോട്
|9656495737, 9656495737
|വയനാട്
|9778036682
|കണ്ണൂർ
|9495887651
|കാസർഗോഡ്
|9446062978
പോര്ട്ടല് വഴി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം
സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ എഐഎംഎസ് പോർട്ടൽ വഴി സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.aims.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
അറിയാം എഐഎംഎസ് പോർട്ടൽ
വിളകള് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കില് ആദ്യം പോര്ട്ടലില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, കർഷകൻ അവരുടെ ഭൂമിയുടെയും വിളയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ നല്കി പോർട്ടൽ വഴി നിർദിഷ്ട സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷ പിന്നീട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
പോർട്ടലില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്ന രീതി
ഘട്ടം 1: എഐഎംഎസ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക
എഐഎംഎസ് പോർട്ടൽ www.aims.kerala.gov.in സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമുള്ള രേഖകള് സമര്പ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ ഉപയോക്താവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 2: ഭൂമിയുടെയും കൃഷിയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ നല്കുക
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയും പാസ്വേഡും നല്കി പോർട്ടല് ലോഗിന് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകളുടെ വിവരങ്ങളും നല്കുക. വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പദ്ധതികൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഈ ഡാറ്റയാണ്.
ഘട്ടം 3:സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ള നിർദിഷ്ട സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. കർഷകർക്ക് അവർ ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ച ഭൂമിയുടെയും വിളയുടെയും ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക
അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നില ഓൺലൈനായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പരിശോധനാ തീയതി, അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കൽ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാന് കഴിയും.
ഘട്ടം 5: ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക
നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാന ട്രഷറിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ശേഷം കേന്ദ്രീകൃത ഡിബിടി സംവിധാനം വഴി സാമ്പത്തിക സഹായം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറും.
