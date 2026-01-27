ബാഷ്പീകൃതയുടെ ആ 'ആറാം വിരൽ' ആരുടേത്? എംടിയെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മകള്, വിവാദം കോടതിയിലേക്ക്
കോഴിക്കോട്: മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പുതിയ വിവാദം കോടതി കയറുന്നു. എം.ടിയുടെ ആദ്യ ഭാര്യയായ പ്രമീള നായരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതപ്പെട്ട 'eMpTy sPaCe (എംറ്റി സ്പേസ്) - ബാഷ്പീകൃതയുടെ ആറാം വിരൽ' എന്ന പുസ്തകമാണ് സാഹിത്യരംഗത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ദീദി ദാമോദരനും എച്ച്മുക്കുട്ടിയും ചേർന്ന് രചിച്ച കൃതി അന്തരിച്ചുപോയവരെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും പ്രശസ്തിക്കായി വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിരത്തിയതാണെന്നും എം.ടിയുടെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദങ്ങൾ തിരികൊളുത്തിയത്.
എം.ടിയും പ്രമീള നായരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം, അവരുടെ വേർപാട്, തുടർന്ന് പ്രമീള നായർ അനുഭവിച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒറ്റപ്പെടലും അവഗണനയുമാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം. പിന്നീട് വേർപിരിഞ്ഞെങ്കിലും സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ എം.ടിയുടെ ആദ്യ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് പ്രമീള നായർ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയതായാണ് പുസ്തക രചയിതാക്കളുടെ വാദം.
അതേസമയം, പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നാണ് എം.ടിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിലെ മക്കളുടെ വാദം. പുസ്തകം രചിക്കാൻ തന്റെയോ സിതാരയുടെയോ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്ന് എം.ടിയുടെ മകളായ അശ്വതി പറഞ്ഞു. കേട്ടറിവുകൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും രചയിതാക്കളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ സംശയമുണ്ടെന്നുമാണ് അശ്വതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിനെതിരെ ഉടൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അതിനായുള്ള രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അശ്വതി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി എം.ടിയെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പുസ്തകം ഉടൻ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും അവർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പുസ്തകം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ അല്ലെന്നും ഇത് എം.ടിയെപ്പറ്റിയല്ല, പ്രമീളയെക്കുറിച്ചാണെന്നും രചയിതാവായ ദീദി ദാമോദരൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രമീളയെക്കുറിച്ചെഴുതാൻ എം.ടിയുടെ മക്കളുടെ അനുവാദം വേണ്ടെന്നും ദീദി പറഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അശ്വതിയും സിതാരയും ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാണെന്നും ദീദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എം.ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമല്ല ഈ കൃതിയെന്നും, മറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അറിയപ്പെടാത്ത ജീവിതകഥ രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനെ സാഹിത്യപരമായി കാണണമെന്നും ദീദി ദാമോദരൻ പറയുന്നു. പ്രമീള നായർ വിവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ്; അവർ ജീവിച്ചതിന്റെ ഒരു രേഖയുമില്ലാതെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പുസ്തകം വായിക്കാത്തവരാണ് വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പുസ്തകത്തിൽ തെറ്റായി എന്താണുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ദീദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ പുസ്തകം മലയാള വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞുപോയ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, മഹാന്മാരുടെ സ്വകാര്യജീവിതം ചർച്ചയാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
