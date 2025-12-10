നഗരമനസ് ആര്ക്കൊപ്പം? ജനവിധി എന്താകും? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...
പോളിങ് കുറയുമ്പോള് നെഞ്ചിടിപ്പ് ആര്ക്ക്? കാലാകാലങ്ങളായി നഗരസഭയിലെ പോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്ന കണക്കുകള് എന്ത്? അറിയാം വിശദമായി..
Published : December 10, 2025 at 7:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആദ്യ ഘട്ടത്തില് പോളിങ് നടന്ന മൂന്ന് കോര്പ്പറേഷനുകളിലും സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര് പോളിങ്ങില് വലിയ താല്പ്പര്യമെടുത്തില്ലെന്നാണ് കണക്കുകളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 56.99 ശതമാനം സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര് മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്.
തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് കാലാകാലമായി പോളിങ് കുറയുന്നത് പതിവാണ്. അതേസമയം ജില്ലയിലെ നഗരസഭകളില് 2015 ല് 76.47 ശതമാനവും 2020 ല് 72.68 ശതമാനവും പോളിങ് നടന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുപ്രകാരം 67.47 ശതമാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോളിങ് ശതമാനം. നഗരമേഖലകളിലേത് മാത്രമായുളള പോളിങ് കണക്കുകള് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
ചരിത്രമിങ്ങനെ
തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് 2015 ല് 62.9 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. അന്ന് 42 സീറ്റ് നേടിയ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭരണത്തിലെത്തി. യുഡിഎഫ് 21 സീറ്റ് നേടിയപ്പോള് 34 സീറ്റുമായി ബിജെപി മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായി. സ്വതന്ത്രരും മറ്റുള്ളവരും 3 സീറ്റില് ജയിച്ചിരുന്നു.
2020 ല് പോളിങ് ശതമാനം 59.96 ലേക്ക് താഴ്ന്നുവന്നപ്പോള് 51 സീറ്റോടെ ഇടതുമുന്നണി ഭരണം പിടിച്ചു. യുഡിഎഫ് 10, ബിജെപി 34 സ്വതന്ത്രരും മറ്റുള്ളവരും 5 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില. ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് പോളിങ്ങില് കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു ഈ നില.
ഇത്തവണ 58.29 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് നടന്നത്. വലിയ കുറവെന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും എങ്ങിനെ വോട്ടുകള് മുന്നണികള്ക്കിടയില് വീതം വച്ചു പോകും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറഷന് ഭരണം ഇത്തവണ നിര്ണയിക്കപ്പെടുകയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്ധനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ഡോ ജി . ഗോപകുമാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
101 അംഗ കോര്പ്പറേഷനില് വ്യക്തമായ മേല്ക്കൈ ആര്ക്കും ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് പോളിങ് ശതമാനം വിലയിരുത്തി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 67.47 ശതമാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശരാശരി പോളിങ്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോര്പ്പറേഷനു പുറത്തുള്ള നഗര മേഖലകളില് എഴുപതു ശതമാനത്തിനുമേല് പോളിങ് ഇത്തവണയും നടന്നുവെന്നാണ്. 2020 ല് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് പുറത്തുള്ള മുന്സിപ്പാല് പരിധികളില് 72.68 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ നാല് നഗരസഭകളിലും 2015 ലും 2020 ലും ഭരണം ഇടതു മുന്നണിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. 2015നെ അപേക്ഷിച്ച് പോളിങ് ശതമാനത്തില് നാലു ശതമാനത്തിന്റെ കുറവു കണ്ട 2020 ല് നെടുമങ്ങാട് ഒഴികെ മറ്റ് മൂന്ന് നഗരസഭകളിലും എല്ഡിഎഫിന് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയായിരുന്നു.
ആറ്റിങ്ങളില് എല്ഡിഎഫ് സീറ്റ് 22 ല് നിന്ന് 18 ആയി. വര്ക്കലയില് 18 ല് നിന്ന് 12 ആയി. നെയ്യാറ്റിന്കരയില് 21 ല് നിന്ന് 18 ആയി. നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയില് 21 സീറ്റുകള് ഉണ്ടായിരുന്നത് 2020 ല് 27 ആയി ഉയര്ന്നു. യുഡിഎഫിനും സീറ്റുകളില് നാല് നഗരസഭകളിലും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായപ്പോള് നേട്ടമാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയാണ്.
വര്ക്കലയില് അവര് 3 സീറ്റില് നിന്ന് 11 സീറ്റ് നേടി 2020 ല് മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായി. ഇത്തവണ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്ങ് നടന്ന സാഹചര്യത്തില് നഗര സഭകളില് കനത്ത പോരാട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
കൊല്ലം ആര്ക്കൊപ്പം?
കൊല്ലം ജില്ലയില് ആകെ 70.35 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ഇത്തവണ നടന്നത്. കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷന് പരിധിയില് 2015 ല് 69.9 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നപ്പോള് 35 സീറ്റ് നേടിയ ഇടതു മുന്നണിക്കായിരുന്നു ഭരണം. യുഡിഎഫ് 16 , ബിജെപി 2 മറ്റുള്ളര് 2 എന്നിങ്ങനൊയിരുന്ന കക്ഷി നില.
2020ല് മൂന്നര ശതമാനം പോളിങ്ങ് കുറഞ്ഞു. 66.22 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നു. ഇടതുമുന്നണി സീറ്റ് 39 ആയപ്പോള് യുഡിഎഫ് കേവലം 9 സീറ്റിലൊതുങ്ങി. ബിജെപി രണ്ടില് നിന്ന് സീറ്റു നേട്ടം ആറാക്കി. ഇത്തവണ 63.35 ശതമാനമാണ് പോളിങ്ങ്. ഏതാണ്ട് 3 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. ഭരണ മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കൊല്ലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആര്ക്കെന്ന ചോദ്യമാണ്.
യുഡിഎഫിനെ പിന്തള്ളി കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപി പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യത നിരീക്ഷകര് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനിലും വനിതാ വോട്ടര്മാര് പോളിങ്ങില് വലിയ ആവേശം കാട്ടിയില്ല. 63.25 ശതമാനം സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര് മാത്രമാണ് കൊല്ലം കോര്പ്പറഷനിലേക്ക് വോട്ടു ചെയ്തത്.
കോര്പ്പറേഷനു പുറത്തുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നഗര മേഖലകളില് 2015 ല്- 77.34 ശതമാനവും 2020 ല്- 74.44 ശതമാനവും പോളിങ് നടന്നിരുന്നു. പോളിങ് കുറഞ്ഞപ്പോഴും നഗരസഭകളില് കരുനാഗപ്പള്ളിയില് എല്ഡിഎഫും പരവൂരില് യുഡിഎഫും സീറ്റുകളില് നേട്ടമുണ്ടാക്കി. കൊല്ലത്തെ മറ്റു നഗരസഭകളിലൊന്നും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന.
എറണാകുളത്തെ സ്ഥിതി
ഏറ്റവുമധികം നഗരസഭകളുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയില് ഇത്തവണ- 74.57 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നു. കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷനില് 2015 ല് 69.62 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. 2020 ല് പോളിങ് 62.04 ശതമാനമായി.7.2 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് പോളിങ്ങില് പ്രകടമായപ്പോള് യുഡിഎഫിന് ഭരണം തന്നെ നഷ്ടമാവുകായിരുന്നു.
2015 ല്- 38 സീറ്റോടെ കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന് ഭരിച്ച യുഡിഎഫിന് 2020 ല്- 30 സീറ്റായി. ഇടതുമുന്നണി കോര്പ്പറഷനിലെ അംഗബലം 23 ല് നിന്ന് 28 ആക്കി ഉയര്ത്തി. സ്വതന്ത്രരെക്കൂടി കൂട്ടി ഭരണവും പിടിച്ചു. കോര്പ്പറേഷന് പരിധിയില് ഇത്തവണ 62.44 ശതമാനമാണ് പോളിങ്. വര്ധന 0.40 ശമാനത്തിന്റേതാണെങ്കിലും ഭരണമാറ്റത്തിന് അത് ധാരാളമാണെന്ന് നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കൊച്ചി കോര്പ്പറേഷന് പരിധിയിലും സ്ത്രീ വോട്ടര്മാരില് നിന്ന് തണുപ്പന് പ്രതികരണമാണ് കണ്ടത്. 60.68 ശതമാനം വനിതാ വോട്ടര്മാര് മാത്രം ആയിരുന്നു ബൂത്തുകളിലെത്തിയത്. പുരുഷ വോട്ടര്മാരിലും കോര്പ്പറേഷനുകളില് വലിയ ആവേശം പ്രകടമായിരുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് 59.772 ശതമാനവും കൊല്ലത്ത് 63,46 ശതമാനവും കൊച്ചിയില് 64.35 ശതമാനവും പുരുഷ വോട്ടര്മാര് ബൂത്തുകളിലെത്തി.
2015 ല് - 78.5 ശതമാനവും 2020 ല് - 72.9 ശതമാനവും പോളിങ്ങായിരുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയില് നടന്നത്. നഗരസഭകളില് യഥാക്രമം 81.38 ശതമാനവും 75.56 ശതമാനവുമായിരുന്നു 2015 ലും 2020 ലും എറണാകുളം ജില്ലയില് പോള് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.പോളിങ്ങില് കണ്ട 5 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് എറണാകുളത്തെ 13 നഗരസഭകളില് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രതിഫലിച്ചത്. ഇത്തവണ പോളിങ്ങ് ശതമാനത്തിലുണ്ടായ വര്ധന ജില്ലയുടെ കോര്പ്പറേഷന് പുറത്തുള്ള നഗര മേഖലകളിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങള്ക്ക് വഴി വെക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം.
പത്തനംതിട്ടയില്- 66.78 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ഇത്തവണ നടന്നത്. 2020 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് 3 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് . ഇത് അടൂര് പന്തളം, തിരുവല്ല, പത്തനം തിട്ട നഗരസഭകളില് കക്ഷി നിലയില് വന്ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കാന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് നിരീക്ഷകര് പറയുന്നു.
