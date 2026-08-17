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വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടാന്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡ്; ഓണച്ചന്തകൾ സജീവം

പൊതു വിപണിയേക്കാൾ 50 ശതമാനത്തോളം വിലക്കിഴിലാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ഓണച്ചന്തകളിൽ വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഇതിനകം വയനാട്ടിൽ 25 ചന്തകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

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Consumer Fed's Onam market (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 8:54 PM IST

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വയനാട്: ഓണക്കാലത്ത് പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടയൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ഓണച്ചന്തകൾ സജീവം. വയനാട്ടിൽ ആകെ 39 ഓണച്ചന്തകളാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 25 ചന്തകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൽപ്പറ്റ ത്രിവേണി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലെ ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഡയറക്‌ടർ ഗോകുൽദാസ് കോട്ടയിൽ നിർവഹിച്ചു.

കൽപ്പറ്റ പിണങ്ങോട് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ജില്ലാതല ഓണച്ചന്ത ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. റേഷൻ കാർഡുകൾ മുഖേനയാണ് സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം നടക്കുന്നത്. പൊതുവിപണിയിലെ വിലയേക്കാൾ 50 ശതമാനത്തോളം വിലക്കുറവിലാണ് സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു.

പൊതുവിപണിയിലെ ഓണക്കാല വിലക്കയറ്റം തടയൽ ലക്ഷ്യം; കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ഓണച്ചന്തകൾ സജീവം (ETV Bharat)

ഓണനാളുകളിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വലയാതിരിക്കാൻ വലിയ കരുതൽ നടപടികളുമായാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. വിവിധ ജില്ലകളിലായുള്ള ഓണച്ചന്തയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി 25 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി രണ്ടായിരത്തോളം ഓണച്ചന്തകളാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഡയറക്‌ടർ ഗോകുൽദാസ് കോട്ടയിൽ പറഞ്ഞു.

'മാർക്കറ്റിലെയും ഓണച്ചന്തകളിലെയും വില വ്യത്യാസം മനസിലാക്കി കൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കെത്തിക്കണം. തുടർന്നും ത്രിവേണിയുമായി സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. ഈ ഓണക്കാലത്ത് വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി എല്ലാവരും മംഗളകരമായി ഓണം ആഘോഷിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു' ഗോകുൽദാസ് കോട്ടയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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ഈ ഓണച്ചന്തകളിൽ 13 ഇന സബ്‌സിഡി ഐറ്റത്തോടൊപ്പം തന്നെ സബ്‌സിഡി ഇതര സാധനങ്ങൾക്കും വളരെ വിലക്കുറവിലാണ് വിൽപന നടത്തുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 'ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ പല ഇടങ്ങളിലായി നടത്തിവരുന്ന കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ഓണച്ചന്തകൾ സജീവമായതോടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആളുകളെത്തി തുടങ്ങി. മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ വലിയ വിലക്കുറവിലാണ് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈ വിലക്കുറവ് ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു' നാട്ടുകാരിയായ ആയിഷ പറഞ്ഞു.

കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ ഇന്ന് നടന്ന ഓണച്ചന്ത ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഡിആർഎം സക്കീന അലി, പിജെ ജീമോൻ, കെവി ഗഫൂർ, മുഹമ്മദ് മുസ്‌തഫ, അജീഷ്, സി ജയപ്രസാദ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഓണച്ചന്തകൾ പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമെന്നും വിലക്കിഴിവിൽ ആഴുകൾക്ക് സാധനം വാങ്ങാമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

ഓണച്ചന്ത
CONSUMERFED SHOP
TRIVENI SUPERMARKET
ONAM SUPPLYCO DISCOUNT SALE
WAYANAD ONAM MARKET INAUGURATION

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