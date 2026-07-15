ETV Bharat / state

കുടിശിക പിരിവിൽ കെടുകാര്യസ്ഥത; നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ ആനുകൂല്യ വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ബോർഡ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫിന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശപ്രകാരമുള്ള മറുപടിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നു

Kerala Construction Workers' Welfare Board Faces Crisis
കേരള ബിൽഡിങ് ആന്‍ഡ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ബോർഡില്‍ പ്രതിസന്ധി (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിർമാണ തൊഴിലാളികളുടെ ഏക ആശ്രയമായ കേരള ബിൽഡിങ് ആന്‍ഡ് അദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ ബോർഡിൽ ആനുകൂല്യ വിതരണം പൂർണമായും വൻ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ 13 മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ മാത്രം 915 കോടി രൂപയും, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 400 കോടി രൂപയും അടക്കം ആകെ 1,315 കോടി രൂപയുടെ ഭീമമായ കുടിശ്ശികയാണ് നിലവിലുള്ളത്.

മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള പെൻഷനും, മരണാനന്തര ആനുകൂല്യവും നൽകിയിരുന്നു. 2025 മാർച്ച് വരെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഫണ്ടില്ലാതെ വിതരണം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. അൻവർ സാദത്ത് നിയമസഭയിലുന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നൽകിയ മറുപടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമായത്.

അഞ്ച് വർഷത്തെ ആനുകൂല്യ വിതരണവും നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം (31-03-2026) ക്ഷേമനിധിയിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക വെറും 56,90,08,800 (56.90 കോടി) രൂപ മാത്രമാണ്. 1315 കോടിയുടെ ആകെ കുടിശ്ശിക നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഖജനാവിലെ ഈ ശൂന്യതയെന്നത് ബോർഡിൻ്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക തകർച്ച വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവിൽ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ബോർഡ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫിന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശപ്രകാരമുള്ള മറുപടിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നു.

Kerala Construction Workers' Welfare Board Faces Crisis
വിവരാവകാശ രേഖ (ETV Bharat)



വർഷം തിരിച്ചുള്ള ആകെ ആനുകൂല്യ വിതരണത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ

സാമ്പത്തിക വർഷംരൂപ
2021-20225,94,19,48,215.18 (ഏകദേശം 594.19 കോടി രൂപ)
2022-20234,60,99,23,671.64 (ഏകദേശം 460.99 കോടി രൂപ)
2023-20244,93,41,21,859.00 (ഏകദേശം 493.41 കോടി രൂപ)
2024-20255,35,79,02,536.00 (ഏകദേശം 535.79 കോടി രൂപ)
2025-202611,37,83,02,218.00 (ഏകദേശം 1,137.83 കോടി രൂപ)

ഈ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന തുക വർഷം തോറും വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചുവരുന്നതായി കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് പെൻഷൻ ഇനത്തിലാണ് ഓരോ വർഷവും ഏറ്റവും വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നത്.

സെസ് പരിവ് കാര്യക്ഷമമല്ല, കാലാനുസൃത താരിഫ് വർധനയില്ല

കേരളത്തിലെ നിയമപ്രകാരം (1986ലെ സെസ്സ് നിയമവും 1998-ലെ ചട്ടങ്ങളും) 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിർമാണ ചെലവ് വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് 1% നിരക്കിൽ സെസ്സ് പിരിച്ചിരുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ ചെറിയ വീടുകളെ ഒഴിവാക്കാനും അതേസമയം ബോർഡിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാനും ഈ പരിധി സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ സെസ് പിരിക്കാൻ തൊഴിൽ വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ബോർഡംഗം തമ്പി കണ്ണാടൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Kerala Construction Workers' Welfare Board Faces Crisis
നിയമസഭയിലുന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി (ETV Bharat)

2025ലാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ പിരിവ് ഏൽപ്പിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന 'കോഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി 2020' അനുസരിച്ച് നിർമാണ സെസ്സ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പരിധി 50 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ നയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിൽ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കാലാനുസൃതമായ താരിഫ് വർധനയുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും വരുമാനക്കുറവിന് കാരണമായെന്ന് തമ്പി കണ്ണാടൻ വ്യക്തമാക്കി.

ആനുകൂല്യ വിതരണം പൂർണമായി സ്തംഭിക്കും

നിലവിൽ തന്നെ പ്രതിവർഷം സെസ്സ് വരുമാനമായി 600 കോടിയോളം രൂപ ലഭിച്ചിട്ടും (2025-26 വർഷത്തിൽ 616.91 കോടി ലഭിച്ചു) ബോർഡിന് കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2025ന് മുമ്പുള്ള കുടിശിക പൂർണമായും തൊഴിൽ വകുപ്പ് പിരിച്ചെടുത്ത് ബോർഡിൽ അടച്ചാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാനാവുമെന്നും തമ്പി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുമ്പ് 2286000 പേർ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ 2024ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 552000 പേരാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Also Read: അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ ടിനി ടോമിന് ആശ്വാസം; മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി

TAGGED:

KERALA BUILDING WORKERS BOARD
KERALA CONSTRUCTION WORKERS
KERALA GOVERMENT
FINANCIAL CRISIS
KBOCWWB CRISIS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.