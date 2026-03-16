സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്ക് സീറ്റ്, പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി; കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജോസ് കെ. മാണി പാലായിൽ മത്സരിക്കും. സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്കെല്ലാം സീറ്റ് നൽകി. കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിർമ്മല ജിമ്മിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

KERALA CONGRESS M CANDIDATE LIST
ജോസ് കെ മാണി, റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍, നിർമ്മല ജിമ്മി (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 7:55 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർട്ടിയിലെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്കെല്ലാം ഇത്തവണയും സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നേതൃത്വം പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടും. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മത്സരിക്കും. ഏറെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) സ്ഥാനാർഥിയായി മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ നിർമ്മല ജിമ്മിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ മോൻസ് ജോസഫിനെതിരെയാണ് നിർമ്മല ജിമ്മി മത്സരിക്കുന്നത്.

കടുത്തുരുത്തി സീറ്റിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാര്യ നിഷ ജോസിനെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പാർട്ടിയിൽ ആലോചനകൾ നടന്നിരുന്നു. പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സീറ്റിനായി തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് സ്ഥാനാർഥി എന്ന നിലയിൽ നിഷയെ മൽസരിപ്പിക്കാനുളള ആലോചന വന്നത്. എന്നാൽ, ഒടുവിൽ നിർമ്മല ജിമ്മിയെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതിലൂടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പിക്കാനാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നീക്കം. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം.

അതേസമയം ബിജെപി തങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അഡ്വ. ജോർജ് കുര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ 47 അംഗ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ഒറ്റപ്പാലത്ത് മേജർ രവിയും സ്ഥാനാർഥികളാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ ബിജെപി പ്രഖ്യാപിക്കും.

സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല എ-ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ഇങ്ങനെ

പാലാ - ജോസ് കെ മാണി

ഇടുക്കി - റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - എൻ ജയരാജ്

ചങ്ങനാശ്ശേരി - അഡ്വ. ജോബ് മൈക്കിൾ

പൂഞ്ഞാർ - അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ

ചാലക്കുടി - അഡ്വ. ബിജു ചിറയത്ത്

റാന്നി - പ്രമോദ് നാരായണൻ

തൊടുപുഴ - സിറിയക് ചാഴിക്കാടൻ

പിറവം - സാബു കെ ജേക്കബ്

ഇരിക്കൂർ - മാത്യു കുന്നപ്പള്ളി

കടുത്തുരുത്തി - നിർമ്മല ജിമ്മി

പെരുമ്പാവൂർ- ബേസിൽ പോൾ

Also Read: "കോട്ടയത്ത് ഓള്‍ സെറ്റ്"; മത്സരം മുറുക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍, പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
കേരള കോൺഗ്രസ് എം
ജോസ് കെ മാണി
KERALA CONGRESS M CANDIDATE LIST

