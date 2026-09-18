''ഞങ്ങളാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം ഔദ്യോഗികപക്ഷം''... കേരളാ കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗത്തിൽ കൂട്ടത്തല്ല്; വനിതാ പ്രതിനിധികൾക്കടക്കം പരിക്ക്
തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് തൃശൂരിൽ സ്വീകരണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം യോഗം ചേർന്നതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണം.
Published : September 18, 2026 at 6:24 PM IST
തൃശൂർ: ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നടക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃസംഗമത്തിൽ സംഘർഷം. തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ അനുകൂലികളും ഔദ്യോഗിക പക്ഷവും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. പരസ്പരം ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോർവിളികളും സംഘർഷവും ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായ രണ്ടുപേർക്കുൾപ്പെടെ നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് തൃശൂരിൽ സ്വീകരണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം യോഗം ചേർന്നത്. ഇവിടേക്ക് ഉണ്ണിയാടൻ അനുകൂലികൾ എത്തുകയായിരുന്നു.
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തങ്ങളാണ് കേരളാ കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ഔദ്യോഗിക പക്ഷം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇവർ ഇവിടെ എത്തിയത്. തുടർന്ന് വാക്കേറ്റവും കൈയാങ്കളിയും ഉണ്ടായി. നിരവധി പേർക്ക് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയവരാണ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് നേതൃ യോഗത്തിനെത്തിയവർ പറയുന്നു. വനിതാ പ്രവർത്തകർക്കടക്കം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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