കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി; ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അടക്കം ഭാരവാഹികൾ ബിജെപിയിലേക്ക്, ഗണേഷ് കുമാറിന് തിരിച്ചടി
രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ
Published : September 3, 2026 at 8:59 PM IST
കോട്ടയം: കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുന്നു. ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു. എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് നേരിട്ട കടുത്ത അവഗണനയിലും അപമാനത്തിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജിയെന്ന് പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാർട്ടിക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും നേരിൽ കണ്ട് പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) ചെയർമാനെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെയും അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അനുകൂലമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ അവഗണനയും സീറ്റുനിഷേധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജി
ജില്ലയിൽ ഒമ്പത് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും എല്ലാ പോഷക സംഘടനാ കമ്മിറ്റികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് വർഷമായി സൗജന്യ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഘടകകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. കൊല്ലം, പത്തനാപുരം, കൊട്ടാരക്കര തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനയുടെ ഒരംശം പോലും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി.
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എൽഡിഎഫിലെയും സിപിഎമ്മിലെയും ചില നേതാക്കൾ ചെറിയ ഘടകകക്ഷികളുടെ നേതാക്കളെ അവഹേളിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായെന്നും ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൽഡിഎഫിനൊപ്പം തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസമെന്ന് പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ
രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി)യിലെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനവും പ്രാഥമിക അംഗത്വവും രാജിവയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനോജ് പുളിക്കൽ, ട്രഷറർ ലേഖ പി.ജെ, കെ.ടി.യു.സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുനു സി. പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ബിജെപിയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവേശനത്തിനായി താമസിയാതെ ലയന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബിജെപിക്കാരാക്കി” എന്ന പരാമർശത്തോടെയാണ് പ്രശാന്ത് നന്ദകുമാർ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
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