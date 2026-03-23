കർണാടക-തെലങ്കാന മോഡൽ കേരളത്തിലും; കോൺഗ്രസ് തന്ത്രങ്ങൾ ഇനി വാർ റൂമിൽ നിന്നുയരും, 52 വിദഗ്ധർ, 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണം
കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിഴവുകളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
Published : March 23, 2026 at 1:36 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വാർ റൂം സജീവമാകുന്നു. ഇത്തവണ കെപിസിസിയിൽ നിന്നും മാറിയാണ് വാർ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കുറച്ചുകൂടി സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാർ റൂമിന്റെ ചുമതല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം. നിയാസിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾക്കോ മാധ്യമങ്ങൾക്കോ അവിടെ പ്രവേശനമില്ല.
തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും 52 പേർ; പ്രവർത്തനം രാവിലെ 9:30 മുതൽ
വാർ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നും രാവിലെ 9:30 മുതൽ തുടങ്ങും. നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളെ തരംതിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് വാർ റൂമിലേക്കെത്തും. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിലയിരുത്തി ഓരോ നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും പ്രചാരണത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ വാർ റൂമിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ നൽകും.
അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുപോകും. എന്നും രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനം ചില ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ 5:30 വരെ നീളും. അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പിറ്റേന്ന് 11:30-ഓടെയാവും എത്തുകയെന്ന് വാർ റൂമിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പി.എം. നിയാസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ചുമതല മൂന്ന് പേർക്ക്
കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിഴവുകളുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്കിന്റെയും ചുമതല ഓരോ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് നൽകും. ഇതിനുപുറമേ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതല മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവിനും നൽകും. ഇതുവരെ പത്ത് ജില്ലകളിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചുമതല നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ചുമതല നൽകാനുള്ളത്. അതും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും.
കേന്ദ്രനിരീക്ഷകരും പറന്നിറങ്ങും
കോൺഗ്രസിന്റെ ജീവന്മരണ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ചുമതലക്കാരെ കൂടാതെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷകരുമെത്തും. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, നിയോജക മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിക്കുന്നത്. കർണാടക മുൻ മന്ത്രി കെ.ജെ. ജോർജ്, ദേശീയ നേതാക്കളായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, കനയ്യ കുമാർ, ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്ഗഡി എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന നിരീക്ഷകരായി എത്തുന്നത്. രണ്ട് ജില്ലകൾക്ക് ഒരു നിരീക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഏഴ് ജില്ലാ നിരീക്ഷകരെയാണ് പാർട്ടി നിയോഗിക്കുന്നത്.
വാർ റൂമുമായി പൂർണ്ണമായും ബന്ധപ്പെട്ടാവും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ജില്ലകളിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം, പൊതുയോഗങ്ങളിലെ ജനപങ്കാളിത്തം എന്നീ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ അവരും നൽകും. ഇതിനുപുറമേ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും നിരീക്ഷകരെത്തും. സ്ഥാനാർഥിയും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള പാലമായി ഇവർ പ്രവർത്തിക്കും. ഘടകകക്ഷികളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചാരണവും നിരീക്ഷിക്കും. പ്രചാരണത്തിലെ പോരായ്മകൾ, ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇവർ പരിശോധിക്കും. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളും കൈമാറും. കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും സമീപകാലത്ത് ഭരണം പിടിച്ചപ്പോൾ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച തന്ത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് നടപ്പാക്കുന്നത്.
നേമത്ത് മോഹൻകുമാറിനും കഴക്കൂട്ടത്ത് എം.എ. വാഹിദിനും ചുമതല
ബിജെപി കനത്ത മത്സരം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് അതീവശ്രദ്ധയാണ് നൽകുന്നത്. 2016-ൽ ഒ. രാജഗോപാൽ വിജയിച്ച നേമത്ത് 2021-ൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തവണ പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിലൂടെ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിയെ തടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് യുവമുഖമായ കെ.എസ്. ശബരീനാഥനെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ കെ. മോഹൻകുമാറിനാണ്. ബിജെപിയുടെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ വി. മുരളീധരൻ മത്സരിക്കുന്ന കഴക്കൂട്ടത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദാണ് സ്ഥാനാർഥി. ഇവിടെ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് എം.എ. വാഹിദിനാണ്.
