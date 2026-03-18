സുധാകരന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ തട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് രണ്ടാം പട്ടിക നീളുന്നു; സമവായമുണ്ടാക്കാന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇടപെടല്‍

മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കി ഏകകണ്ഠമായ പട്ടിക സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 10:23 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം പേരുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് എത്തുവാന്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ രണ്ടാംഘട്ട പട്ടിക വൈകുന്നു. ഇതിനായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി രാത്രി വൈകിയും വീണ്ടും യോഗം ചേരുകയാണ്. ഇതോടെ പട്ടിക പുറത്തുവരുന്നത് ഇനിയും നീളുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കി ഏകകണ്ഠമായ പട്ടിക സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശം. സെന്‍ട്രല്‍ ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചേര്‍ന്ന് നിലവിലെ തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ പരിഹാരം കാണാനാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര നേതാക്കളെല്ലാം നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരുകയാണ്.

കണ്ണൂരും കോന്നിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തര്‍ക്കമുള്ള ചില സീറ്റുകള്‍ ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ രണ്ടാംഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടികയുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 55 പേരുടെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോള്‍ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും തീരുമാനമാകാത്തത് അണികള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ അമര്‍ഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഗ്രൂപ്പ് തര്‍ക്കങ്ങളും പ്രാദേശിക എതിര്‍പ്പുകളും ശക്തമാണ്. കൊച്ചി മണ്ഡലത്തില്‍ മുഹമ്മദ് ഷിയാസിനായും ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസിനായും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രംഗത്തെത്തിയത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നത് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ട്. തര്‍ക്ക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കി എത്രയും വേഗം പട്ടിക പുറത്തിറക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കണ്ണൂരില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ കെ. സുധാകരന്‍ ഉറച്ചുനിന്നതാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. തന്‍റെ നിലപാടില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുധാകരന്‍, സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് ബാധ്യതാരഹിത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സുധാകരന്‍റെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും താന്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. സുധാകരന് മാത്രം പ്രത്യേക ഇളവ് നല്‍കിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് നിലവില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നീക്കം നടത്തുന്നത്.

അതേസമയം, പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന പട്ടികയില്‍ കോന്നി മണ്ഡലത്തില്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റെ പേരില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തൃക്കരിപ്പൂരില്‍ സന്ദീപ് വാര്യരെയും ഉദുമയില്‍ പ്രദീപ് കുമാറിനെയും പരിഗണിക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ആലോചന. കാസര്‍കോട് ജില്ലയെ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ജില്ലയിലെ ഉദുമ, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പെരുമ്പാവൂര്‍ എംഎല്‍എ എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാര്യത്തിലും പാര്‍ട്ടിയില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. തര്‍ക്ക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കി പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

