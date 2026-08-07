കയർ വ്യവസായത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷ; 'ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കയർ ഉത്പന്നം' പദ്ധതിക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് തുടക്കം
കയർ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിദിന കൂലി 400 രൂപയിൽ നിന്ന് 500 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം 100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി തീർപ്പാക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
Published : August 7, 2026 at 7:03 PM IST
ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്തെ പരമ്പരാഗത കയർ വ്യവസായ മേഖലയെ വീണ്ടെടുക്കാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കയർ വികസന വകുപ്പ് പുതിയ വിപണന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി. "ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കയർ ഉൽപ്പന്നം - കയറിനൊരു കൈത്താങ്ങ്" എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 2026 ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ആലപ്പുഴ കയർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. ആഭ്യന്തര-വിജിലൻസ്, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം ലിജു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
ഓണക്കാലത്ത് ആറുമാസത്തെ പ്രചാരണം
ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ ആറു മാസക്കാലയളവിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഓരോ ഭവനത്തിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു കയർ ഉൽപ്പന്നമെങ്കിലും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിപണിയിടിച്ചിൽ മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ 743-ഓളം കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും താങ്ങാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി 500 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും
കയർ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള പ്രതിദിന കൂലി 400 രൂപയിൽ നിന്ന് 500 രൂപയായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ഓണക്കാല ആശ്വാസമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായ സംഘങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 2000/- രൂപ വരെ അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ നൽകുന്നതിനായി ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യ കുടിശ്ശികകൾ തീർപ്പാക്കാനും നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി.
ബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം
കയർഫെഡിന് സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കാൻ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിപിഎസ്എസിൽ നിന്നുമായി 10.95 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കാനുള്ള 68 കോടി രൂപയിൽ 41 കോടി രൂപ ഇതിനോടകം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനായി 4.56 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി.
ചകിരിക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പുതിയ മെഷീനുകൾ
സംസ്ഥാനത്ത് നേരിടുന്ന ചകിരിക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായി പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തൃശൂർ, മലപ്പുറം എന്നീ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ഡീഫൈബറിംഗ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിലൂടെ ചകിരിച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കേന്ദ്ര സഹായവും പ്രത്യേക പാക്കേജും
തൊണ്ട് സംഭരണവും കയർപിരി പ്രവർത്തനങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ സഹായം തേടും. കയർ മേഖലയുടെ പൂർണ്ണമായ ശാക്തീകരണത്തിനായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
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പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എൻസിആർഎംഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. സി.അഭിഷേക്, കയർവികസന വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ കെ.എസ്. അനിൽകുമാർ, കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കയർ മെഷിനറി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് കയർഫെഡ് എം.ഡി എം.കെ. ശശികുമാർ, മുൻ എംഎൽഎ ബി.ബാബു പ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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