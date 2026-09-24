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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനയാത്ര സ്‌പോൺസർ ചെയ്‌തത് ഹെലികോപ്റ്റർ കമ്പനിയെന്ന് രേഖകൾ; പ്രതിരോധത്തിലായി സർക്കാർ

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ കേളചന്ദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്‌സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തത്

Kerala CM's Chartered Flight Sponsor Revealed
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനയാത്ര സ്‌പോൺസർ ചെയ്‌തത് ചിപ്‌സൺ ഏവിയേഷനെന്ന് രേഖകള്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 3:15 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൻ്റെ സ്‌പോൺസർ ആരാണെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ചിപ്‌സൺ ഏവിയേഷനാണ് യാത്രയുടെ ബില്ല് അടച്ചതെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ കേളചന്ദ്ര ലോജിസ്റ്റിക്‌സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്തത്. ചിപ്‌സൺ ഏവിയേഷൻ അടച്ച ബില്ലിൻ്റെ പകർപ്പാണ് പുറത്തുവന്നത്. കേരള സർക്കാരിന് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ കമ്പനിയാണ് ചിപ്‌സൺ ഏവിയേഷൻ. ഇതിൻ്റെ കരാർ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് അവരുടെ സ്‌പോൺസർഷിപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിമാന യാത്ര നടത്തിയതായുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

സർക്കാരിന് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ ചിപ്‌സൺ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയാണോ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് പണം ചെലവിട്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആര് പണം ചെലവിട്ടാലെന്തെന്നായിരുന്നു ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. 19,88,595 രൂപ വിമാനത്തിൻ്റെ ചാർജായി അടച്ചതെന്നാണ് ബില്ലിലുള്ളത്. ഇതിൽ 16,85,250 രൂപ വിമാനത്തിൻ്റെ ചാർജും 3,03,345 രൂപ ജിഎസ്ടിയുമാണ്. കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കെ ജെ ജോർജിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കേളചന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ്.

ആവശ്യംവന്നാൽ സ്വകാര്യവ്യക്തികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ ഇനിയും യാത്രചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്ന പിണറായി വിജയനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഇങ്ങനെ യാത്രചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ യാത്രകൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുപൈസ പോലും ചെലവായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. സൗജന്യയാത്ര നടത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രസ്താവന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവുമാണെന്നാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആരോപണം.

കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിക്കു സമീപത്തുള്ള ജിൻഡാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കോഴിക്കോട്ടേക്കു പറന്നതും തിരിച്ചെത്തിയതും. ഏതാണ്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂറോളമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി വിമാനം ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് രേഖകളിലുള്ളത്. ആരാണ് യാത്രാസൗകര്യം നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നില്ലെന്നും ഇത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചേരുന്നതല്ലെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു. സ്ഥിരമായി ഇത് തുടരുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അധികാരമില്ല. അതിനെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി എതിർക്കും. ആരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് മംഗലാപുരത്തേക്കും മലപ്പുറത്തേക്കും പോയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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