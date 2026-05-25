മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ ഡൽഹിയിലേക്ക്; പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ധനമന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച; സിബിഎസ്ഇ വീഴ്ചകളിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത്
Published : May 25, 2026 at 8:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന ആവശ്യങ്ങളും കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ നാളെ ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനുമായും നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
നാളെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11:15-ന് 'സേവാ തീർത്ഥി'ൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30-ന് 'കർത്തവ്യ ഭവനി'ൽ വെച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനെയും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ അധിക ധനസഹായം കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.
ഇതോടൊപ്പം പി. എം ശ്രീ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
സി.ബി.എസ്.ഇ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാഫലവും പുനർമൂല്യനിർണയ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് കത്തയച്ചു. 2025–26 അധ്യയന വർഷത്തെ പരീക്ഷാഫലം മേയ് 13-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ, പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിച്ചതായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പുനർമൂല്യനിർണയ നടപടികളിലും ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക-ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
വെബ്സൈറ്റ് തകരാറുകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ പിഴവുകൾ, ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അപേക്ഷാ സ്ഥിരീകരണത്തിലെ വൈകൽ, ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്ത പകർപ്പുകൾ ലഭിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ.
കൂടാതെ, ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മതിയായ മാർഗനിർദേശങ്ങളോ നൽകാതെയാണ് ഒ.എസ്.എം (On-Screen Marking) സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും കത്തിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സർവകലാശാല പ്രവേശനങ്ങളും മത്സര പരീക്ഷകളും പുരോഗമിക്കുന്ന ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ, സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഭാവി സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ മൂല്യനിർണയ-പുനർമൂല്യനിർണയ നടപടികളിലെ പിഴവുകൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾക്ക് സുതാര്യവും നീതിപൂർണവും സമയബന്ധിതവുമായ പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗായത്രി ദേവി സമർപ്പിച്ച നിവേദനവും മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.