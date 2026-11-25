എൽപിഎസ്ടി സമരം: അനുപാതം 1:25 ആക്കാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; പിഎസ്സി ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാൻ സമിതി
Kerala Cabinet Meeting Decisions: എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരം മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനൗദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്തു. സമരക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : November 25, 2026 at 10:52 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിലുള്ള 1:30 എന്ന അനുപാതം 1:25 ആയി കുറയ്ക്കണമെന്ന സമരക്കാരുടെ ആവശ്യം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഇല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്താൻ ഒരു സർക്കാരിനും കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ സമരം മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനൗദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്തു. സമരക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളിൽ നാലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാകുമെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സർക്കാരും സമരക്കാരുമായി പലതവണ ചർച്ച നടത്തി അനുപാതം കുറയ്ക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരെ അറിയിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സമരക്കാരുമായി ഇനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അംഗീകരിച്ച നാല് ആവശ്യങ്ങളിൽ സമരക്കാരുമായി ധാരണയായാൽ ഉടൻ ഉത്തരവിറക്കാൻ സർക്കാരിന് തടസ്സമില്ല. സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ധാരണയാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉത്തരവിറക്കുന്നത്. സമരം തുടരുന്നതിനിടെ ഉത്തരവിറക്കുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും പരസ്യമായി നൽകിയ ഉറപ്പിൽനിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്നും സമരം പിൻവലിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ ഉത്തരവിറക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കണക്കുകൾ നിരത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ എൽപി സ്കൂളുകളിൽ ആകെ 3,49,000 വിദ്യാർഥികളും 18,856 അധ്യാപകരുമാണുള്ളത്. പ്രഖ്യാപിത അനുപാതം 1:30 ആണെങ്കിലും ആകെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിലവിലെ യഥാർഥ അനുപാതം 1:19 ആണ്. അതായത് 19 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അനുപാതമുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പോലും ഇത് 1:25 ആണ്. പത്തനംതിട്ടയിലും കോട്ടയത്തും 1:11, ഇടുക്കിയിൽ 1:12, കണ്ണൂരിൽ 1:14 എന്നിങ്ങനെയാണ് അനുപാതം. പല ജില്ലകളിലും 11 മുതൽ 13 വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട്. അതിനാൽ അനുപാതം 1:25 ആക്കിയാലും തസ്തികകൾ വർധിക്കില്ല.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുകയാണ്. 10-ാം ക്ലാസിലെയും ഒന്നാം ക്ലാസിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം താരതമ്യം ചെയ്താൽ പ്രവേശനത്തിലെ കുറവ് വ്യക്തമാകും. പുതിയ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വ്യാപകമായി ഡിവിഷൻ ഫാൾ സംഭവിക്കുന്നു. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഡിവിഷൻ ഫാൾ മൂലം 20 വർഷം വരെ സർവീസുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള അധ്യാപകരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട്. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നേരിട്ടാണ് നിയമനം നടക്കുന്നതെന്നും ഇല്ലാത്ത ഒഴിവുകൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകാറില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിഎസ്സി ലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സമിതി
ഇല്ലാത്ത ഒഴിവുകളിൽ പിഎസ്സി പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും നടത്തി വലിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്. എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിഎസ്സിയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി കൃത്യമായ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നരേന്ദ്രൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ബാക്ക്ലോഗ് നികത്തുന്നതിനും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് വലിയ ലിസ്റ്റുകൾ തയാറാക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സമിതി പരിശോധിക്കും.
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകുന്നു. പിഎസ്സി ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടെന്ന പേരിൽ വിവാഹാലോചനകൾ വരെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാർക്ക് പോലും ജോലി ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. നവംബർ 30ന് ലിസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി നിയമനം നൽകേണ്ടിവന്നു. ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് പോലും ജോലി നൽകാനാകാത്ത വിധം ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നയുടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നിയമനം നടക്കാത്തതിനാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറ് മാസം നീട്ടിനൽകി. ഇതിനെ അഭിനന്ദിച്ചവരുടെ 10 ഇരട്ടി പേർ പരാതിയുമായെത്തി. മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്ന ശേഷം അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ വരാനിരുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ആറ് മാസത്തെ ഒഴിവുകൾ നഷ്ടമായെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പരാതി. ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ ശാശ്വത സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ സമ്മേളനം 30 മുതൽ
ഈ മാസം 30 മുതലാണ് അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. തുടർച്ചയായി രണ്ട് നിയമനിർമാണ സമ്മേളനങ്ങളാണ് ചേരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കാൻ കഴിയാത്തവ ഉൾപ്പെടെ 12 പ്രധാന ബില്ലുകൾ ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കും. സ്പോർട്സ് ബിൽ, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഭേദഗതി ബിൽ, കേരള സിദ്ധാർഥൻ റാഗിങ് നിരോധനവും വിദ്യാർഥി ക്ഷേമവും ബിൽ, സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ബിൽ എന്നിവയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുമതി നൽകി.
ശ്രീനാരായണ ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിലെ നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സിക്ക് വിടുന്നതിനാണ് പിഎസ്സി ഭേദഗതി ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. മുൻ സർക്കാർ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും പിഎസ്സി നിയമത്തിൽ ഈ സർവകലാശാലയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടമാകും. കായിക ബില്ലിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ലഭ്യമാകുമെന്നും അതിന് മുൻപ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കോൺഗ്രസിലെ വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല
കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണെന്ന വിമർശനം താൻ കേട്ടിട്ടില്ല. സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ താൻ പറയില്ലെന്നും അത് കെപിസിസി അധ്യക്ഷനോട് ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ലെന്നും മാവിലായിക്കാരനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹാസരൂപേണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൈബർ ആക്രമണം ആസ്വദിക്കുന്നു
താനും സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെയുള്ള വ്യാജ വാർത്തകളെല്ലാം ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ക്ഷേമപെൻഷൻ നിർത്താൻ പോകുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ കാർഡുകൾ വരെ ഓരോ ദിവസവും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നതിനെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ചില മാധ്യമങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഇല്ലാക്കഥകൾ നൽകുന്നു. മുൻപ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കെഎഎസ് മാറ്റങ്ങൾ വരുകയാണെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കാലടി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. സസ്പെൻഷൻ വിഷയത്തിൽ കോടതിവിധി അംഗീകരിക്കുന്നു. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ നിയമനം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. നവീൻബാബുവിൻ്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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