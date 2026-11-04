20 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫയലുകൾ വരെയുണ്ട്; പിഎസി കേസുകളിൽ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ
പാർലമെൻ്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
By ANI
Published : November 4, 2026 at 11:23 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് (പിഎസി) മുന്നിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. പാർലമെൻ്റിലെയും നിയമസഭകളിലെയും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 20 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കേസുകൾ പോലുമുണ്ടെന്നും ഇത് സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാലതാമസം ഒഴിവാക്കണം
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പിഎസികൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ തോതിൽ ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫയലുകൾ പോലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനോടകം വിരമിക്കുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അതിനാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളും തീർപ്പാക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഒരു പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് ആരംഭിക്കണം.
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ അർഥവത്തായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേരള നിയമസഭയിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും വി.ഡി. സതീശൻ പങ്കുവച്ചു. 1932-ൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ശ്രീമൂലം അസംബ്ലിയിലാണ് കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മറ്റ് പിഎസികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചത് കേരള നിയമസഭയുടെ പിഎസിയാണെന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിഎജി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വിമർശനം
കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ (സിഎജി) ഓഡിറ്റ് രീതികളെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിലും വലിയ പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലും സിഎജി സ്വീകരിക്കുന്ന രീതികൾ പലപ്പോഴും ഓഡിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. 2010-ലെ ടുജി സ്പെക്ട്രം ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഎജി റിപ്പോർട്ട് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. 1.76 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കിയത് യഥാർഥ നഷ്ടമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് സാങ്കൽപികമായ ഒരു അനുമാനം മാത്രമായിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (പിഎസ്യു) വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സിഎജി നടപടിയെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ എതിർത്തിരുന്നു.
സഭയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്
നിയമസഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റികളുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2021 ജനുവരിയിൽ കിഫ്ബിയുമായി (കെഐഐഎഫ്ബി) ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിഎജി റിപ്പോർട്ട് സഭയിൽ വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി പിഎസിക്ക് വിടുകയാണ് പതിവ്.
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എന്നാൽ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ രീതി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ സഭയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയും പിഎസിയുടെ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സിഎജി റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു നിയമസഭയ്ക്കും അധികാരമില്ല. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമസഭാ സമിതികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
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