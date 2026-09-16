വികസനത്തിൽ പുതിയ മാതൃകകൾ വേണം; നികുതി കൂട്ടിയാൽ ജനങ്ങൾ പിന്മാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ നാല് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ
Published : September 16, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 1:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കാലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നും അവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾക്ക് മുന്നോടിയായി സംഘടിപ്പിച്ച വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും പുതിയ മാതൃകകൾ വിജ്ഞാന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
നിക്ഷേപ സൗഹൃദ കേരളം
കേരളം ഇപ്പോഴും പഴയ പ്രതാപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോകമെങ്ങും നിക്ഷേപങ്ങൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നികുതി വർധിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല. നികുതി കൂട്ടിയാൽ ജനങ്ങൾ അത് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും.
വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ഖജനാവിൽ പണമെത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങളും 18 മിനി തുറമുഖങ്ങളുമുള്ള കേരളത്തെ മികച്ചൊരു പോർട്ട് സിറ്റിയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുറമുഖ വികസനത്തിന് ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുള്ള മംഗളൂരു കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ അഞ്ചെണ്ണമാകും. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തെ ഒരു ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനും നിരവധി ആലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പോർട്ട് സിറ്റിയും ഏവിയേഷൻ ഹബ്ബും ടൂറിസം പദ്ധതികളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൃത്യമായ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന പദ്ധതികൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇനിമുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാകും. ഇൻവെസ്റ്റ് കേരള പദ്ധതി അക്ഷരാർഥത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ അനുമതി നൽകാൻ സരൾ പദ്ധതിയിലൂടെ 19 നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തും. കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, സ്പോർട്സ്, റവന്യൂ എന്നീ മേഖലകളിലെ നിയമങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഭേദഗതി ഉണ്ടാകുക.
ടൂറിസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും
കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ നാല് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. കൊച്ചിയിൽ മാരിടൈം മ്യൂസിയവും ഓഷ്യനേറിയവും ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം നഗരഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മൃഗശാല മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച് അവിടെ മാഡിസൺ സ്ക്വയർ മാതൃകയിൽ അതിമനോഹരമായ ഇടമുണ്ടാക്കും. സാംസ്കാരിക പാർക്കുകൾ നിർമിക്കുക എന്നത് തൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണെന്നും ഇതുവരെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിൽവർ ഇക്കോണമിയും യുവജനങ്ങളും
സംസ്ഥാനത്ത് യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതൊരു ക്ഷേമപദ്ധതി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മുതിർന്നവരുടെ അറിവും വിവരവും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പുതിയതായി നിക്ഷേപം തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ടെക്നോ മെൻ്റർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. സിൽവർ ഇക്കോണമിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തും. വിദേശത്ത് നിന്ന് പണമെത്തുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിനുള്ളത്. ഇതിനെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനായി ആറ് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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തൊഴിൽ രംഗത്ത് യാതൊരുവിധ ചൂഷണവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സാമ്പത്തിക രംഗം തകരുന്നതിന് മുൻപ് കേരളത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കണം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ സേവനം ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രതിഭാധനരായ യുവാക്കളുണ്ട്. എൻജിനീയർമാർ മുതൽ എംബിഎക്കാർ വരെ ഓരോയിടത്തുമുണ്ട്. ഇവരെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം.
കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിഷൻ മാറി നീതി ആയോഗ് വന്നപ്പോൾ പ്ലാനുകൾ മാറി പദ്ധതികളായി. എന്നാൽ ഒന്നിനും ഡിപിആർ പോലും നൽകിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന പ്ലാനിങ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇനിമുതൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലാകില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളോട് നീതി പുലർത്താൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.
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