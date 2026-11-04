പി.എസ്.സിയെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കം സർക്കാരിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരമല്ല: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ
ഗവർണറുടെ ഈ നീക്കം പി.എസ്.സിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : November 4, 2026 at 10:43 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും പിരിച്ചുവിടാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശിപാർശ ചെയ്ത മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറുടെ നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗവർണറുടെ ഈ നീക്കം പി.എസ്.സിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ഗവർണർ ഇത്തരം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഗവർണറുടെ ശിപാർശ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പി.എസ്.സി അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
പി.എസ്.സിയിൽ നടന്ന നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തക്കാരെയും പാർട്ടി ബന്ധുക്കളെയും അനധികൃതമായി തിരുകിക്കയറ്റിയതിലൂടെ രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പരീക്ഷയെഴുതിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളെയാണ് വഞ്ചിച്ചത്. പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾക്കായി പരിശീലനം നേടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെയാണ് ഈ അഴിമതിയിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയത്. ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പി.എസ്.സിയുടെ വിശ്വാസ്യത പൂർണമായും തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കുറ്റക്കാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും സർക്കാർ തയാറല്ല.
പി.എസ്.സി ചെയർമാനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. അന്വേഷണം ഊർജിതമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പരാതി നൽകാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ പരാതികളെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എടുത്ത മറ്റൊരു പ്രധാന തീരുമാനവും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ചട്ടവിരുദ്ധമായി പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ച അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം. ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ നിന്ന് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി പ്രൊമോഷൻ നൽകിയ നടപടി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ പഴയ തസ്തികയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ ഈ അഞ്ച് പേരെയും സർവീസിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനായി സൂപ്പർ ന്യൂമററി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:- ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം; ഉത്തരവിട്ട് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല