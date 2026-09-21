ലോക കേരളസഭ ഇനിയില്ല; പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ധൂർത്ത് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ യുഡിഎഫ് എതിർത്തതാണ് ലോക കേരളസഭ സമ്മേളനം
Published : September 21, 2026 at 12:34 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലോക കേരളസഭ തുടരുമെന്ന പ്രചാരണം നിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോക കേരളസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രണ്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയെന്നും, മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓഫിസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ധൂർത്ത് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കെ യുഡിഎഫ് എതിർത്തതാണ് ലോക കേരളസഭ സമ്മേളനം. അതിനാൽ ലോക കേരളസഭ തുടരില്ലെന്നത് യുഡിഎഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണെന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ഫണ്ടിൻ്റെ ഹെഡ്ഡിൽ ലോക കേരളസഭയെന്ന് ഇപ്പോഴുമുള്ളതിനാലാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുക അനുവദിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായത്. ലോക കേരളസഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് നിലവിൽ ഓഫിസുണ്ട്.
അവിടുത്തെ ഭരണപരമായ ചെലവുകൾക്കും നോർക്ക വഴി നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് മീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾക്കും മാത്രമാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആറാമത് എഡിഷന് സർക്കാർ ഒരു രൂപ പോലും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന
പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്. ഇത്തരം നിർദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടിയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നോർക്ക വഴി നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം പ്രവാസികൾക്ക് ആദരം ലഭിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറരുതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുസ്ലിം ലീഗും പ്രവാസി സംഘടനകളും ലോക കേരളസഭ തുടരണമെന്ന് സർക്കാരിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ ലോക കേരളസഭ തുടരില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
ലോക കേരളസഭയുടെ അഞ്ചാം സമ്മേളനം 2026 ജനുവരി 29 മുതൽ 31 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ചാണ് അവസാനമായി നടന്നത്. ഇതിനു മുൻപുള്ള നാലാം സമ്മേളനം 2024 ജൂണിലായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലോക കേരളസഭ പ്രവാസികളെ പല തട്ടിലാക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ ധൂർത്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുമുള്ള വിമർശനമാണ് നേരത്തേ യുഡിഎഫ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.
രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന സഭ ഇക്കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഡിഎഫ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗിനും ചില പ്രവാസി സംഘടനകൾക്കും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംഘടനയെന്ന നിലയ്ക്കല്ലെങ്കിലും വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൽ ചിലർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ലോക കേരളസഭകളുടെ ഭാഗമായി ദുബായ്, യുകെ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പദ്ധതി പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
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