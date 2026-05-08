നാടിനെ നയിക്കാൻ മൂന്നിലാര്; കോൺഗ്രസിന് അത്യപൂർവ 'പക്ഷാഘാതം', കസേരകളി തെരുവ് യുദ്ധത്തിലേക്കോ?
ഇക്കാലമത്രയും കോൺഗ്രസിലെ രണ്ടിൽ കേമൻ ആര് എന്നതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ മൂന്നായതോടെ ചർച്ചകൾ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : May 8, 2026 at 5:40 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ച് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ കോണ്ഗ്രസിലെ പ്രധാന ചരട് കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ കൈകളിലായിരുന്നു. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിരുന്ന് അന്നു മുതൽ പിടിമുറുക്കിയ കെസി വേണുഗോപാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വി ഡി സതീശൻ ഇത്രത്തോളം വളരുമെന്നോ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കുമെന്നോ. ഒപ്പം പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട ചെന്നിത്തലയും നാടുനീളെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാല്, എല്ലാം ഒരു മുഴം മുന്നേ കണ്ട കെ സി വേണുഗോപാലാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ കളങ്ങൾ വരച്ച് അക്കമിട്ടത്.
ചെന്നിത്തല പക്ഷത്തെ ഞെട്ടിച്ച തെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രവചനം ഒരിക്കൽ കൂടി ശരിയായി. വിജയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുളകം കൊണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും കെ സി കളങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് കണക്കു കൂട്ടലുകൾ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. നിരീക്ഷകർ കേരളത്തിലെത്തി എംഎൽഎമാരെ കണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഖാർഗെ സമക്ഷം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തീരുമാനം പറയേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആണെന്നിരിക്കെ പന്ത് യഥാർഥത്തിൽ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ കോർട്ടിലാണ്.
ആകെയുള്ള 63 എംഎൽഎമാരിൽ 43 പേർ പൂർണമായും കെസിക്കൊപ്പമാണ്. നാലുപേരുടെ പകുതി പിന്തുണയും ഉണ്ട്. കോൺഗ്രസിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം എംഎൽഎമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവുക. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം തന്നെ നേതൃസ്ഥാനത്തും ഇരിക്കും. ആ രീതിയിൽ കെസി വേണുഗോപാലിന് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ഇനി അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.
കേരളത്തെ ആരും നയിക്കും
മുഖ്യമന്ത്രി താൻ തന്നെയെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ അതിന് പിന്നാലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ മന്ത്രിസഭയിൽ വി ഡി സതീശൻ അംഗമാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സതീശൻ മാറിനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രമേശും മാറി നിൽക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്ത മറ്റ് വൃത്തങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച വിവരം. അപ്പോഴും സ്വസ്ഥമായി വേണുഗോപാലിന് കേരളം ഭരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അലയൊലികൾ ഇതിനകം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.
22 പേരുടെ അംഗബലമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗും ഏഴു പേരടങ്ങുന്ന കേരള കോൺഗ്രസും വി ഡി സതീശന് ഒപ്പമാണ്. അതിനുപുറമേ ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപിന്തുണ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കെ സി വേണുഗോപാലിന് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുമോ? നിലവിൽ വലിയ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് രഹസ്യ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മാറിമറിയാൻ നിമിഷങ്ങൾ മതിയെന്നും ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
ഇതിനൊപ്പം ചെന്നിത്തലയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും രംഗത്തിറങ്ങും. അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ആർ സി- വി ഡി സംയുക്ത നീക്കവും നടന്നേക്കാം. പ്രബല ഘടകക്ഷികളുടെ ഈ ടീമിനൊപ്പം നിന്നാൽ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് കൈയുറപ്പ് എന്നത് പ്രവചനാതീതമാകും. നിലവിൽ തനിക്കൊപ്പമുള്ള 43 പേരും മറ്റു ഘടക കക്ഷികളും സ്വതന്ത്രരും നിന്നാൽ 102 ൻ്റെ പകുതി വരെയൊക്കെ കെ സിക്കുമെത്താം. അപ്പോഴും മറു വിഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് ഒരു പൊടി മുന്നേറ്റം വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു മറിയും. അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തും.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുമോ?
അതേസമയം, സ്ഥിതിഗതികൾ മനസിലാക്കി കെ സി വേണുഗോപാൽ താൻ പിന്മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കിടുന്ന അവസ്ഥ വരും. അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടര വർഷം ആര് ഭരിക്കണം എന്നതിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം തീരുമാനമെടുക്കുക. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അനുകൂലമായാലും അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. അവിടെയും കെസിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന എംഎൽഎമാർ അടങ്ങി നിൽക്കുമോ എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗയോ ഒരു തീരുമാനം പറയുന്നതിനപ്പുറം കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെ നയം വ്യക്തമാക്കാനാണ് സാധ്യത.
എന്നാൽ കെ സിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർ ഒരു തരത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി കസേര വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ്. ആരില്ലെങ്കിലും കേരളം ഭരിക്കാനുള്ള കരുത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് കെ സി പക്ഷത്തെ നേതാക്കൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചത്. സതീശനെയും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരെയും നിയമിച്ചത് തങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് അവർ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത്. അതേസമയം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയതോടെ പല യുവ എംഎൽഎമാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും. അവരിലും മന്ത്രിമോഹം ഉള്ളവരും ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും.
ജന 'ആധിപത്യ' പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു തനതായ രീതിയും ഇതു തന്നെയാണ്. നിലവിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അടക്കമുള്ള മറ്റു സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന എംഎൽഎമാർ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനും തയ്യാറാവാത്ത അവസ്ഥ വരും. എന്തായാലും കേരളത്തിലെ നേതാക്കളായ വി ഡി സതീശനെയും ചെന്നിത്തലയെയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിനെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതോടെ തീരുമാനം വൈകില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. അതെന്തായാലും ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉറപ്പാണ്. ഇക്കാലമത്രയും രണ്ടിൽ കേമൻ ആര് എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിലെ ചോദ്യം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ മൂന്നായതോടെ ഒരുതരത്തിലും മുറിച്ചു യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസിൽ.
