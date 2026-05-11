കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കം തുടരുന്നു; സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില് ട്രോളുകളും ചര്ച്ചകളും സജീവം
വി ഡി സതീശന് അനുകൂലിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേജുകളിൽ കമൻ്റുകളുടെയും തുറന്ന കത്തുകളുടെയും അതിപ്രസരമാണ്. തർക്കം നീണ്ടതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകളും സജീവമാണ്.
Published : May 11, 2026 at 5:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് ഒരാഴ്ച്ച തികഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്നതില് തർക്കം തുടരുകയാണ്.
കേരളത്തിനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും കേരളത്തിൽ തുടരുന്ന തർക്കം കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നിറയുകയാണ്.
തുറന്ന കത്തും, രാഹുലിൻ്റെ പേജുകളിലെ മുറവിളിയും
ദ ട്രിബ്യൂൺ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ച മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എജെ ഫിലിപ്പ് വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും, കെസി വേണുഗോപാലിനും ഫേസ്ബുക്കിൽ തുറന്ന് കത്തെഴുതിയതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
വിഡി സതീശന് അനുകൂലമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. തൻ്റെയൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു എംപിയെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചോദ്യമുയർത്തുന്നു. ഈ നിലപാടിൽ തനിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലവിലെ നിലപാട് അവർക്ക് ഗുണകരമാവില്ല. അണികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരാശയിലാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംപിമാർക്ക് മത്സരിക്കാൻ അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കെ സുധാകരൻ എംപി മത്സരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനെ നിശിതമായ എതിർത്ത ഹൈക്കമാൻ്റിന് പിന്നെ എങ്ങനെ വേണുഗോപാലിനെ കൊണ്ടുവരാനാകും.
വേണുഗോപാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പണം നൽകി എന്നാണ് ഉയരുന്ന വാദം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വന്നു കൊടുത്തതല്ല. അത് പാർട്ടിയുടെ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ കൂടി കിട്ടിയ പണമോ ആണ്. ഇനി അതാണ് അദ്ദേഹം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന വാദമെങ്കിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ 102 എംഎൽഎമാർ ഒരുമിച്ച് മുഖ്യമ്രന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രമല്ലെന്നും മുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘടകകക്ഷികളുടേത് കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുലിൻ്റെ പേജുകളിൽ മുറവിളി
ഇതിന് പുറമേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ പേജുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾക്ക് വരുന്ന കമൻ്റിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുഖ്യമ്രന്തി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്ത് നിന്നും വിഡി സതീശനായി വലിയ മുറവിളിയാണ് കമൻ്റുകളിൽ ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻ്റ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല.
സാഹിത്യകാരൻ ടി.പദ്മാനാഭൻ വേണുഗോപാലിന് പിന്തുണ നൽകുമ്പോൾ സാറാ ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവർ വിഡി സതീശന് വേണ്ടി നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിലാണ് പലരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ പേജുകളിൽ മുറവിളി ഉയർത്തുന്നത്.
തർക്കത്തിൽ ചിരിയും ചിന്തയും പടർത്തി ട്രോളുകൾ
കോൺഗ്രസിനും യുഡിഎഫിനും അനുകൂലമായി മികച്ച ഫലം പുറത്ത് വന്നിട്ടും ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രോളുകൾ ചിരിയും ചിന്തയും പടർത്തുന്നത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്ത് വന്ന ഒരു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരസ്യവും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള ട്രോളും ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
