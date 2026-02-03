മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിൽ ആക്രമിച്ച കേസ്; 3 വർഷമായിട്ടും കുറ്റപത്രമില്ല, പൊലീസിനെതിരെ കോടതി
കേന്ദ്ര അനുമതിയില്ലാത്തതാണ് കുറ്റപത്രം വൈകാൻ കാരണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. നാളെത്തന്നെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം
Published : February 3, 2026 at 2:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ആക്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കോടതി. വ്യോമയാന വകുപ്പ് ചുമത്തി പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി കേന്ദ്രം നൽകാത്തതിനാലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ മറുപടി നൽകിയെങ്കിലും കോടതി ഇതിൽ തൃപ്തമായില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് നാളെത്തന്നെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി.
തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി നസീറയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഫർസീൻ മജീദ് തൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണകളായി മാറ്റിയതാണ് കോടതിയെ കർശന നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഫർസീൻ മജീദ്, നവീൻ, സുധീപ് ജയിംസ്, ശബരീനാഥ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ.
കേസ് 2022ൽ
2022 ജൂൺ 13നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിറങ്ങിയ ഇൻഡിഗോ 6 ഇ- 7407 വിമാനത്തിനുള്ളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസീൻ മജീദ്, ആർകെ നവീൻകുമാർ എന്നിവർ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇപി ജയരാജൻ്റെ പരാതിയിൽ വലിയതുറ പൊലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുകയും ഗൂഢാലോചനയിൽ അന്നത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കെഎസ് ശബരീനാഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തിരിച്ചടിയായി കാലതാമസം
സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ കേസിൻ്റെ നിയമനടപടികൾ അനന്തമായി നീളുന്നത് പൊലീസിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നതിലുപരി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഈ ആരോപണത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയോ അനുമതി അനിവാര്യമാണ്.
വിമാനത്തിനുള്ളിലെ സുരക്ഷ ലംഘനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായതിനാലാണ് ഈ സാങ്കേതിക തടസം നേരിടുന്നത്. എന്നാൽ അനുമതി ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം കുറ്റപത്രം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രതികളായ യുവാക്കൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ വിചാരണ തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതും പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതും ഇവരുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപി ജയരാജനെതിരായ ആരോപണം
സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നാളെ പൊലീസ് സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയേക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ അത് സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ഷീണമാകും. കൂടാതെ ഈ കേസിൽ എൽഡിഎഫ് കൺവീനറായിരുന്ന ഇപി ജയരാജനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധിച്ചവരെ ഇപി ജയരാജൻ ബലമായി തള്ളിയിട്ടു എന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനി ഇപി ജയരാജന് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒരേ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുതരം നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം അന്നേ ശക്തമായിരുന്നു.
വധശ്രമ കേസ് എന്ന നിലയിൽ പൊലീസ് കൊട്ടിഘോഷിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും കുറ്റപത്രം പോലും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് പൊലീസിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണോ അതോ നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പില്ലായ്മയാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ബാധ്യത അന്വേഷണ സംഘത്തിനുണ്ട്. നാളെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന നടപടികൾ ഈ കേസിൻ്റെ ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകും.
