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മുഖ്യമന്ത്രി ഇഡിയുടെ ഏജൻ്റ്, സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ്; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പി രാജീവ്

സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന അതേ കമ്പനിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനയാത്ര സ്പോൺസർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് അതീവ ഗൗരവമാണെന്നും പി രാജീവ്

P Rajeev
പി രാജീവ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 4:08 PM IST

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എറണാകുളം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്പോൺസേർഡ് വിമാന യാത്രയിലുൾപ്പടെ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി രാജീവ്. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറിയെന്നും, മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണമായും ബിജെപിയുടെയും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഇഡിയുടെയും ഏജൻറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇ ഡി യുടെ ഏജൻ്റായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും രാജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.


സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന അതേ കമ്പനിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനയാത്ര സ്പോൺസർ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് അതീവ ഗൗരവമാണെന്നും പി രാജീവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന നിഗൂഢ യാത്രകൾ ആരുടെ ചെലവിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകണം. മുൻപ് മംഗലാപുരം യാത്രയ്ക്ക് ആരാണ് വിമാനം ഒരുക്കിയതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മുൻമുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എത്ര വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമായിരുന്നുവെന്നും രാജീവ് ചോദിച്ചു. വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളോട് ധിക്കാരത്തോടെയും ധാർഷ്ട്യത്തോടെയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ധിക്കാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പി രാജീവ് (ETV Bharat)


കെ എം ഷാജിയുടെ റേഞ്ച് റോവർ വാഹന വിവാദത്തിലും സർക്കാരിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി രാജീവ് ആരോപിച്ചു. വണ്ടി കേടായാൽ ടൂറിസം വകുപ്പാണ് വാഹനം അനുവദിക്കേണ്ടത് എന്ന ചട്ടം നിലനിൽക്കെ, വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വാഹനം വിട്ടുനൽകിയ വ്യക്തിയെ പിന്നീട് ഏതോ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപിക്ക് കേരളം പിടിക്കാനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് അരങ്ങൊരുക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹിയിലും ബംഗാളിലും മിസോറാമിലും ചെയ്തതുപോലെ ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎമ്മിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും തകർക്കാനാണ് നീക്കം. ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത സംഭവമാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് "ഒതുങ്ങൂ" എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രീതി ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് അപമാനകരമാണെന്നും പി രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിടിപ്പുകേട്, അഴിമതി, ധൂർത്ത് എന്നിവയുടെ പര്യായമായി ഈ സർക്കാർ മാറിയിരിക്കുകയാണന്നും പി രാജീവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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TAGGED:

P RAJEEV
V D SATHEESAN
K M SHAJI RANGE ROVER ROW
CHARTERED FLIGHT CONTROVERSY
P RAJEEV AGAINST UDF GOVT

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