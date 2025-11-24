തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ 3171 കേസുകൾ, 613 പേർ അറസ്റ്റിൽ
Published : November 24, 2025 at 8:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വ്യാജ മദ്യത്തിന്റെയും ഒഴുക്ക് തടയാനായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രത്യേക പരിശോധനയിൽ വൻ നടപടി.
കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡ്രൈവിനിടെ 3,171 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 613 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് അറിയിച്ചു.
ഈ കാലയളവിൽ 3.65 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നും 55.27 ലക്ഷം രൂപയുടെ അനധികൃത സ്പിരിറ്റും പിടിച്ചെടുത്തു. മയക്കുമരുന്ന്-സ്പിരിറ്റ് മാഫിയകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തുടരുന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.
പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ച ശേഷം പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ 96 സംയുക്ത പരിശോധനകൾ അടക്കം 3,911 റെയ്ഡുകളാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടത്തിയത്. 702 ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും, 200 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും, 1,334 സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലും, 136 ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും പരിശോധനകൾ നടന്നു.
ഈ റെയ്ഡുകളെത്തുടർന്ന് ആകെ 417 അബ്കാരി കേസുകളും 243 നാർക്കോട്ടിക്സ് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അബ്കാരി കേസുകളിൽ 355 പേരെയും നാർക്കോട്ടിക്സ് കേസുകളിൽ 234 പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ, പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനത്തിന് 2,511 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 5,01,800 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു.
പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിവസ്തുക്കളിൽ പ്രധാനമായും 3 കിലോയിലധികം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 104.14 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 259.87 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ., 10.03 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ, 93.59 ഗ്രാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡ് കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ 2 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 2 കിലോയിലധികം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടുകയും ഒഡീഷ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കൂടാതെ, കണ്ണൂരിൽ 11,055 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനിൽ എംഡിഎംഎ, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ, കൊക്കെയ്ൻ, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ ലഹരിവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
അതേസമയം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായി പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കി. അതിർത്തി കടന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ലഹരി വസ്തുക്കളും അനധികൃത മദ്യവും വ്യാപകമായി കടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കർശന നടപടി.
പ്രധാന അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളായ കടുക്കറയിലും പനച്ചമൂട്ടിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി വിശദമായ പരിശോധനകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഹരി മാഫിയകൾ സജീവമാകുന്നത് തടയുന്നതിനും, വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷണം കടുപ്പിച്ചത്.
