വൻ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് 'ഭരണവിചാരണ'ക്ക്, മാറ്റത്തിനായി എൻഡിഎ
സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികള് വിജയപ്രതീക്ഷയോടെ പ്രചാരണരംഗത്തേക്ക് കടന്നു
Published : November 10, 2025 at 8:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികള് വിജയപ്രതീക്ഷയോടെ പ്രചാരണരംഗത്തേക്ക് കടന്നു. ഭരണകക്ഷിയായ എല്ഡിഎഫ് വന് മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ ജനവിധി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടുമെന്നും യുഡിഎഫ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, മാറിമാറി ഭരിച്ച മുന്നണികള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭരണമാറ്റത്തിനാണ് എന്ഡിഎ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്.
ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ ജനവിധിയുണ്ടാകുമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ ജനവിധിയുണ്ടാകുമെന്നും യുഡിഎഫിന് ഉജ്ജ്വല വിജയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎല്എ. സമസ്ത മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അവസാന നാളുകളില് ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തുന്നത് പരാജയം മുന്നില്ക്കണ്ടാണ്.
ക്ഷേമപെന്ഷന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്ക് ആത്മാര്ഥതയുണ്ടെങ്കില് മുന്കാല പ്രാബല്യം നല്കണം എന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സര്ക്കാരിന്റേതെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകില്ലായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വാര്ഡ് വിഭജനത്തിലും വോട്ടര്പട്ടിക രൂപീകരണത്തിലും അപാകതകളുണ്ടായെന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനം തടഞ്ഞ സര്ക്കാരിന് ജനങ്ങള് ചുട്ടമറുപടി നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക 'ടീം യുഡിഎഫ്'ആയി- വി ഡി സതീശന്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. മുന്നൊരുക്കത്തിലും സീറ്റ് വിഭജനത്തിലും സ്ഥാനാര്ത്ഥി നിര്ണയത്തിലും യുഡിഎഫ് മറ്റ് മുന്നണികളെക്കാള് മുന്നിലാണ്.
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സര്ക്കാരിന്റെ ഒന്പതര വര്ഷക്കാലത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ മനഃസാക്ഷിയുടെ കോടതിയില് വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമായാണ് യുഡിഎഫ് കാണുന്നത്. സംസ്ഥാനം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദയനീയമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായി ഇന്ത്യയില് വിലക്കയറ്റത്തില് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയില് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റുമാര്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എല്ലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും യുഡിഎഫിനായിരുന്നു മേല്ക്കൈ. വെല്ഫെയര് പാര്ട്ടി യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, കൊച്ചി നഗരസഭയില് മൂന്നില് രണ്ട് സീറ്റുകളും പിടിച്ച് വിജയം നേടുമെന്നും ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും സതീശന് വ്യക്തമാക്കി.
എല്ഡിഎഫ് വന് മുന്നേറ്റം നടത്തും: എം വി ഗോവിന്ദന്, ടി പി രാമകൃഷ്ണന്
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫ് വന് മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയതിനെക്കാള് കൂടുതല് സീറ്റുകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും നേടുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. എല്ഡിഎഫ് പൂര്ണ സജ്ജമാണെന്ന് കണ്വീനര് ടി പി രാമകൃഷ്ണന് അറിയിച്ചു. സര്ക്കാര് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയാണ് എല്ഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളുമായി മാത്രമാണ് ബന്ധം എന്നും വര്ഗീയ കക്ഷികളുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അഴിമതിരഹിത ഭരണം വാഗ്ദാനമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
ഈ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന് ജനങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയ അവസരമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. വികസിത കേരളം, വികസിത കോര്പ്പറേഷന്, മുന്സിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയാണ് എന്ഡിഎയുടെ ലക്ഷ്യം.
മാറിമാറി ഭരിച്ച എല്ഡിഎഫും യുഡിഎഫും എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് ജനങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഴിമതിയും കൊള്ളയും നിറഞ്ഞ നിലവിലെ ഭരണം മാറ്റി അഴിമതിരഹിത ഭരണം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വികസിത് ഭാരത് ലക്ഷ്യത്തിന് എന്ഡിഎ വരണം: സുരേഷ് ഗോപി
കേരളത്തില് ബിജെപിയില് പ്രതീക്ഷ ക്രമാതീതമായി വര്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തിനുള്ള ഇന്ധനമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. വികസിത് ഭാരത് 2047 ലക്ഷ്യത്തില് കേരളത്തിന് ശക്തമായ പരിഗണന കിട്ടണമെങ്കില് എന്ഡിഎ മുന്നോട്ട് വരണം. സ്വപ്നം കാണാന് പോലും പറ്റാത്ത ഡിവിഷനുകളില് വന് മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും എന്നും കൃത്യമായ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ കൊടുത്താല് കോര്പ്പറേഷന് ബിജെപി ഭരിക്കുന്നത് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
