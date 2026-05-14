തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഡൽഹി വരെ; സസ്‌പെൻസിന് ഒടുവിൽ വിഡി തന്നെ, നാള്‍വഴികള്‍ ഇങ്ങനെ

കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ആകാംക്ഷയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മെയ് 4-ന് യു.ഡി.എഫ് വിജയിച്ചത് മുതൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഡല്‍ഹിയിലും ഒരുപോലെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയപ്പെട്ടു

Kerala CM Announcement kerala cm 2026 timeline kerala assembly election 2026 chennithala satheesan venugopal
Kerala Chief minster Race 2026 Timeline (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം : നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നത് മുതൽ കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാര് എന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടുപിടിച്ചിരുന്നു. 102 സീറ്റിൽ വിജയിച്ച് വന്ന യുഡിഎഫിനെ നയിച്ച കോൺഗ്രസ് 63 സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. ഇതിന് പുറമേ തളിപ്പറമ്പിൽ ടികെ ഗോവിന്ദൻ, ആലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരൻ എന്നീ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരെ കൂടി ചേർത്താൽ 65 പേരായി അത് മാറും. പയ്യന്നൂരിൽ സിപിഎം പുറത്താക്കി വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആർഎസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് മത്സരിച്ചത്. മിന്നുന്ന വിജയം മുന്നണിക്കും കോൺഗ്രസിനുമുണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫലമറിഞ്ഞത് മുതൽ ഡൽഹി വരെ


മെയ് 4: മെയ് നാലിന് ഫലപ്രഖ്യാപനം പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് 63 സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയായ യുഡിഎഫ് 102 സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. എൽഡിഎഫ് 35 സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങി. ബിജെപി രണ്ട് ജില്ലകളിലായി മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ യുഡിഎഫ് സമഗ്രാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതോടെ കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിലിരുന്ന ഫലപ്രഖ്യാപനം വീക്ഷിച്ച പ്രതിപക്ഷനേതാവ് കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിലെത്തി നേതാക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് മധുരം പങ്കിട്ടു. എകെ ആൻ്റണിയെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു. മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും എംഎൽഎമാരുമായും ആശയവിനിമയവും നടത്തി.

മെയ് 5 : മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെസി വേണുഗോപാല്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്കായി കെസി വേണുഗോപാൽ പക്ഷം അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച കെസിയെ മുഖ്യമ്രന്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിസ്മയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊല്ലം എംപി ആർഎസ്പി നേതാവുമായ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ.
മെയ് 6 : സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റത്തിനായി ജനങ്ങൾ വോട്ടു ചെയ്തുവെന്ന് എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എൻ.എസ്.എസ് ആരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം നിർദേശിക്കുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആര് വന്നാലും എൻ.എസ്.എസിന് യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുകളുമില്ല. എന്നാൽ ഭരണരംഗത്ത് മികച്ച കഴിവും അതിലേറെ പരിചയസമ്പത്തുമുള്ള മികച്ച വ്യക്തികളെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയാറാകണം. വി.ഡി.സതീശൻ്റെ പല നിലപാടുകളോടും എൻ.എസ്.എസിന് ഇപ്പോഴും കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു നിലപാടും തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടില്ല. എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ്.മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മികച്ച ഭരണപരിചയമുണ്ടെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്. കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പല എംഎൽഎമാരും വിജയിച്ചത്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം താനാണെന്ന പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എഐസിസി നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും കേരളത്തിലെത്തി. വൈകിട്ട് മുതിർന്ന നേതാവും പ്രവർത്തകസമിതിയംഗവുമായ എകെ ആൻ്റണിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.
മെയ് 7: കോൺഗ്രസ് നിരീക്ഷകരായ അജയ് മാക്കനും മുകുൾ വാസ്‌നിക്കും കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എംഎൽഎമാരുമായി ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച്ച. ഇതിനിടയിൽ കെസി വേണുഗോലിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി ആസ്ഥനമായ ഇന്ദിരാ ഭവന് മുന്നിൽ കെസി-സുധാകരൻ അനുകൂലികൾ ഫ്‌ളക്‌സ് സ്ഥാപിച്ചു.

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച്ച. ഇതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വന്ന കേരള കോൺസ്ര് ജോസഫ് പാർട്ടി ചെയർമാൻ പിജെ ജോസഫ് സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎയെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പൊതുജനാഭിപ്രായം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം പ്രതികരണം നടത്തുമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരിലും നിന്നും ശേഖരിച്ച അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി ഇരുവരും അന്ന് വൈകിട്ട് 7:30നുള്ള വിമാനത്തിൽ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി.

മെയ് 8 : എഐസിസി നിരീക്ഷകനായ മുകുൾ വാസ്‌നിക്കിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായം അടങ്ങിയ രേഖ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വന്നു. കൂടുതൽ പേരുകളും കെസി വേണുഗോപാലിന് അനുകൂലമെന്ന തരത്തിലാണ് രേഖകൾ പുറത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ നിരീക്ഷകനായ മുകുൾ വാസ്‌നിക്ക് പുറത്ത് വന്ന രേഖകൾ യഥാർത്ഥമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി. തങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചുവെന്നും ഇരുവരും മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം രൂക്ഷമായി.

വി ഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് മിക്ക ജില്ലകളിലും സാധാരണ പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങി. ഇതോടെ പരസ്യപ്രകടനങ്ങൾ കെപിസിസി വിലക്കി. പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചതിൽ നേതാക്കളും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അടക്കമുള്ള ചില എംപിമാരും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവരെ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. പ്രശ്‌നം ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് രംഗത്തിറങ്ങി.

മെയ് 9 : വിഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ പക്ഷം സ്ഥാപിച്ച ഫ്‌ളക്‌സുകൾ കീറിയതിലും പാർട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ചേരിപ്പോരിനെതിരെയും നേതാക്കളും എംപിമാരും രംഗത്ത്. പാർട്ടിയിലെ സീനിയോറിറ്റി നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നമല്ലെന്ന് കെമുരളീധരൻ. വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർ ഹൈക്കമാൻഡുമായുള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ ഇവർക്ക് പുറമേ കെ സി വേണുഗോപാൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുന ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

മെയ് 10 : ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം വൈകുന്നതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമായി. ഘടകകക്ഷികളുമായും എ.കെ. ആൻ്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചർച്ചകൾ തുടർന്നു.

മെയ് 11 : മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആകാംക്ഷ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിന് കൂടുതൽ എം.എൽ.എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും വി.ഡി. സതീശന് പൊതുജന പിന്തുണയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മേയ് 12 - കെ.സി. വേണുഗോപാലിൻ്റെ നീക്കം: സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലെത്തി മണിക്കൂറുകളോളം നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം നാൾ (മെയ് 14)

രാവിലെ 10:00 - എ.ഐ.സി.സി യോഗം: നിരീക്ഷകരും പാർട്ടി നേതൃത്വവും അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുമായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ ഒത്തുകൂടി. ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സതീശൻ്റെ ജനപ്രീതിയും ഭരണനൈപുണ്യവും പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് ഉറപ്പിച്ചു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 - ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം: ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന എ.ഐ.സി.സി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വി.ഡി. സതീശനെ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

