'സിപിഎം എന്തിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന തിരക്കിൽ'; വീണയ്ക്കെതിരായ ഇഡി കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയൻ മകൾ വഴി 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്ത് ഇഡി ഡിജിപിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്
Published : September 9, 2026 at 10:51 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി. വീണ ഉൾപ്പെട്ട സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് ഇടപാടിലെ കള്ളപ്പണ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ കത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം സർക്കാർ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച കത്തിൽ നിയമപരമായ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാകും തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയൻ മകൾ വഴി 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്ത് ഇഡി ഡിജിപിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വ്യക്തികളിൽനിന്നും കമ്പനികളിൽനിന്നും സംഭാവന വാങ്ങുന്നതുപോലെയുള്ള സാധാരണ വിഷയമല്ല ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിനപ്പുറമുള്ള ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങൾ കത്തിലുണ്ട്.
സിപിഎമ്മിനെതിരെ അതിശക്തമായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വന്തം ഭാര്യയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിന് വരെ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തുകയാണ്. പ്രതിരോധത്തിലായ സിപിഎം എന്തിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഇഡി നൽകിയ തെളിവുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് നിയമപരമായ വഴിയിലൂടെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകും.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും 55 മണിക്കൂറോളം ഇഡിയുമായി സഹകരിച്ചവരാണ്. അന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇഡിയുടെ വാഹനം തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജൻസി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അയച്ച കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും ആ വിഷയം ഇനി അപ്രസക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബജറ്റ് പദ്ധതികൾക്ക് പുതിയ സംവിധാനം
സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഏകോപനത്തിനുമായി പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 16 മുതൽ 18 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ച് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കും.
പുതുക്കിയ ബജറ്റിൽ 40ൽ അധികം വകുപ്പുകൾക്കായി 73 പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 63 പദ്ധതികളും ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകൾ സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ട ഇൻ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പദ്ധതികളാണ്. 10 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഒറ്റ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത്. വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ പദ്ധതികൾ വൈകാൻ കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓരോ പ്രൊജക്ടിനും വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ (ഡിപിആർ) തയാറാക്കും. ആറ് ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് കീഴിലായി 34 പ്രൊജക്ടുകളാണ് നിലവിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ഒരു നോളജ് പാർട്ണറെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതികളുടെ വ്യാപ്തി, തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ, നിർവഹണ മാതൃക, സാമ്പത്തിക മാതൃക തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ തീരുമാനിക്കും. തിങ്ക് ടാങ്കുകൾ, നയവിദഗ്ധർ, അക്കാദമിക്-ഗവേഷണ-സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബഹുരാഷ്ട്ര വികസന പങ്കാളികൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിക്ഷേപകർ, വ്യവസായ അസോസിയേഷനുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. ഇതിനായി പദ്ധതികളുടെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെ തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
മറ്റ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസുകൾ നടത്തുന്നതിനായി സീനിയർ അഭിഭാഷകരുടെ പാനൽ നിശ്ചയിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 62 വയസ്സായി ഉയർത്തി. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് സി. പ്രദീപ് കുമാറിനെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ 2023ൽ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസിയുവിൽ വച്ച് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയും
സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പവർകട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ജൂലായിൽ 4800 മുതൽ 4900 മെഗാവാട്ട് വരെയായിരുന്നു പ്രതിദിന ഉപയോഗം. ഇത് 86 മുതൽ 88 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി ഉയർന്നു. മഴയുടെ അഭാവം മൂലം ഡാമുകളിൽ കൃത്യമായ നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടായില്ല. പല ഡാമുകളിലും സംഭരണ ശേഷിയുടെ പകുതിയോളം വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളത്. സമീപകാലത്തൊന്നും കാണാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണിത്.
ആഭ്യന്തര വൈദ്യുത ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. പീക്ക് സമയത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത മുൻ വർഷങ്ങളിലെ സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 800 മുതൽ 900 മെഗാവാട്ട് വരെ വർധിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 4.29 രൂപയ്ക്ക് 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 25 വർഷത്തെ ദീർഘകാല കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ യാതൊരു കാരണവും വ്യക്തമാക്കാതെ ഈ കരാർ റദ്ദാക്കി. തുടർന്ന് എട്ടു മുതൽ 14 രൂപയ്ക്ക് വരെ അവർ വൈദ്യുതി വാങ്ങി. പഴയ കരാർ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നിലവിൽ 10 രൂപയ്ക്കാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്.
ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൽക്കരി ക്ഷാമം മൂലം പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ മേൽ അമിതഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ തടസമില്ലാതെ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 15ഓടെ നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഏഴു മാസം സബ് കമ്മിറ്റി കൂടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു. റിപ്പോർട്ട് പൂർണമല്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. കെപിസിസി യോഗത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം
മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും മാറ്റിയാൽ അത് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുവെന്നത് വ്യാജവാർത്തയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അൽഗോരിതം വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താണ് നൽകിയത്.
ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ക്രോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പൂർണരൂപം ഉള്ളതിനാൽ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. വീഡിയോ ഇപ്പോഴും രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എപി വിഭാഗം നേതാക്കൾ തന്നെ സന്ദർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തെറ്റായ വാർത്തകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.
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മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. വാർത്താസമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. തലേദിവസം കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അവർക്ക് വൈകിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ തൻ്റെ നിലപാട് മാറ്റിയതിനാലാണ് അവർ കാണാൻ വന്നതെന്ന തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാജവാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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