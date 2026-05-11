അന്തിമ തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റേത്; ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ചെന്നിത്തല
ഹൈക്കമാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കേട്ട് മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
By PTI
Published : May 11, 2026 at 2:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും യുഡിഎഫ് സഖ്യകക്ഷികളും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഏതൊരു തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാത്തതിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിക്കു പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കമാൻഡ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കേട്ട് മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽനിന്ന് മടങ്ങിയശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചർച്ചകളും പൂർത്തിയായി. മുൻപ് ഇടതുമുന്നണി എടുത്തതുപോലെ കൂടുതൽ സമയം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ബിജെപി തന്നെ നിരവധി ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബിജെപിയുടെ വിമർശനത്തോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാഗ്പുരിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല കോൺഗ്രസ് എന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 140ൽ 102 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി യുഡിഎഫ് വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് 23ന് മാത്രമേ അവസാനിക്കൂ. അതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായി വിഷമിക്കുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യം.
ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരൂ. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനത്തിലെ കാലതാമസം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറും എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂഡൽഹി ചർച്ചകൾ സജീവം
കെസി വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, വിഡി സതീശൻ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുതിർന്ന നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുമായി ഇവർ ശനിയാഴ്ച സുപ്രധാന ചർച്ച നടത്തി. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ ദാസ് മുൻഷി എന്നിവരും സുപ്രധാന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഡൽഹി ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്ന വിഷയത്തിൽ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇതിന് ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നത്.
വിഡി സതീശൻ്റെയും കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെയും അനുയായികൾ തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പോസ്റ്റർ യുദ്ധങ്ങളും ഗലഘങ്ങളുമെല്ലാം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം പൂർണമായി ശാന്തമാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനം.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെയും നേരിട്ട് കണ്ടതിനുശേഷം സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ദീപ ദാസ് മുൻഷിയും സംയുക്തമായി ഒരു അഭ്യർഥന വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിൽനിന്നും, ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് പ്രചാരണങ്ങളിൽനിന്നും പൂർണമായി വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് നേതാക്കൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് കർശനമായി നിർദേശിച്ചു.
