കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ സംഘർഷം; 25 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്
സെമിനാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ തടഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു
Published : October 8, 2026 at 8:52 AM IST
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരം ദേശീയ സെമിനാറിനിടെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 25 പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘം ചേർന്ന് സെമിനാർ അലങ്കോലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
സെമിനാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ തടഞ്ഞ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ തീരുമാനം. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ദേശീയ സെമിനാറിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുകയും ഇത് വലിയ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഗവർണറുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
സമാപന ദിവസമായ ഇന്നലെ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിനെതിരെ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഗവർണർ രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ സമരത്തെ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച ഗവർണർ ഇവിടെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സ്വയമേവ ഉണ്ടായ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രത്യേക അജണ്ടകളും ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളുമുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപമാനകരമാണെന്നും ഇതിനുപിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സാഹിത്യ അക്കാദമി, അഖില ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്ത്, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ സെമിനാർ കാസർകോട് കാമ്പസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹ് ദേശീയ കൺവീനർ ജെ നന്ദകുമാർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് എസ്എഫ്ഐ, എംഎസ്എഫ്, കെഎസ്യു, എഐഎസ്എഫ് തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ കനത്ത പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം വീണ്ടും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയായിരുന്നു.
വേദിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം
ഗവര്ണറുടെ പ്രസംഗത്തിനു പിന്നാലെ പ്രധാന സംഘാടകനും പ്രോക്ടറുമായ ശ്രീകുമാര് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വിദ്യാര്ഥികൾ വേദിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ഷൂ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി ഗോ ബാക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ എത്തിയ വിദ്യാര്ഥികള് സെമിനാർ പ്രസൻ്റേഷൻ പൂർണമായും തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഏറെനേരം വാക്കേറ്റവും മുദ്രാവാക്യം വിളിയും ഉയർന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ടത്.
കാമ്പസിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർത്തതിനും ഔദ്യോഗിക പരിപാടി അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയതിനും പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കാമ്പസിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെയും സർവകലാശാലയുടെയും തീരുമാനം. നിലവിൽ കാമ്പസിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചേക്കും. സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read:- പ്രേം നസീറിൻ്റെ മകള് ലൈലാ ബീഗം അന്തരിച്ചു