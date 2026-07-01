സെൻസസ് വിവരശേഖരണത്തിന് തുടക്കം; എന്യൂമറേറ്റർമാർ ഇന്ന് മുതൽ വീടുകളിലെത്തും
വീടുകളുടെ അവസ്ഥ, കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആസ്തികൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും ചോദിച്ചറിയുക
Published : July 1, 2026 at 7:22 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സെൻസസ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള വിവരശേഖരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി. ഇതിനായി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എന്യൂമറേറ്റർമാർ വീടുകളിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ട നടപടികളാണ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത്. ജൂലായ് 30 വരെയാണ് ഒന്നാം ഘട്ട വിവരശേഖരണം നടക്കുക.
വീടുകളുടെ അവസ്ഥ, കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആസ്തികൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രധാനമായും ചോദിച്ചറിയുക. സംസ്ഥാനത്താകെ 61,282 എന്യൂമറേറ്റർമാരെയും 10,189 സൂപ്പർവൈസർമാരെയുമാണ് ഈ ബൃഹത്തായ ദൗത്യത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലുമെത്തി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും.
നേരത്തെ തന്നെ സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ വഴി വിവരങ്ങൾ സ്വയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ വീടുകളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തും. ഇവർ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റുകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, വീടിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃത്യം ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ എന്യൂമറേറ്റർമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച വാർഡുകളിൽ വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അധ്യാപകർക്ക് ആശങ്ക
സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അധ്യാപകരായതിനാൽ സ്കൂളുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. ഓണപ്പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കേണ്ടതുൾപ്പെടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ കടുത്ത ജോലിഭാരമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്നത്. എങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമമായതിനാൽ സെൻസസ് ഡ്യൂട്ടി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനം
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി വികസന പദ്ധതികൾക്കും നയരൂപീകരണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് സെൻസസ് വഴി ലഭിക്കുന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ്. അതിനാൽ മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആത്മാർഥമായി ഇതിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി പൊതുജനങ്ങളും പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. യാതൊരുവിധ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഇടനൽകാതെ ഏറ്റവും സുഗമമായി തന്നെ സെൻസസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവച്ച സെൻസസ് നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുടനീളം പുരോഗമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ, സാക്ഷരത, തൊഴിൽ, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ഈ വിവരങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ വിവരശേഖരണം നടക്കുന്നത് എന്നത് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയുള്ള വിവരശേഖരണം ഡാറ്റാ എൻട്രിയിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനും കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനും ഉപകരിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവരശേഖരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
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