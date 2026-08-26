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തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ മണവും സദ്യവട്ടങ്ങളുമായി കേരളക്കര പൊന്നോണ ലഹരിയിൽ

ജാതി-മത ഭേദമന്യേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഈ പുണ്യദിനത്തെ തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നെഞ്ചേറ്റുന്നു.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 9:58 AM IST

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കേരളം ഇന്ന് ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ പൊന്നിൻ തിരുവോണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അത്തം മുതൽ പത്തുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട്, സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും സന്ദേശവുമായി വീണ്ടുമൊരു ഓണക്കാലം കൂടി മലയാളി ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വിരുന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ജാതി-മത ഭേദമന്യേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഈ പുണ്യദിനത്തെ തങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നെഞ്ചേറ്റുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഒരേപോലെ തിരുവോണാഘോഷത്തിൻ്റെ അലയൊലികളിലാണ്. കനത്ത തിരക്കിലും വർണ്ണപ്പൊലിമയിലുമാണ് മലയാളി ഈ തിരുവോണപ്പുലരിയെ വരവേറ്റത്. കൊച്ചി നഗരം പൂർണ്ണമായും ഓണത്തിരക്കിലാണ്. മാളുകളും തെരുവുകളും ദീപാലങ്കാരങ്ങളാൽ തിളങ്ങുന്നു. കൊച്ചിൻ കാർണിവലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം നഗരചത്വരങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ കനകക്കുന്നിലും നഗരവീഥികളിലും ഒരുക്കിയ ഭീമൻ ഇലുമിനേഷൻ കാണാൻ ജനസാഗരമാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഘോഷയാത്രയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. സാംസ്കാരിക നഗരിയായ തൃശൂരില്‍ പുലിക്കളിയുടെ ചുവടുകൾക്കായി നാട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്വരാജ് റൗണ്ടിലെ പച്ചക്കറി-പൂ വിപണികളിൽ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കോഴിക്കോട്ടെ മിഠായിത്തെരുവും ബീച്ചും ഓണപ്രേമികളാൽ നിറഞ്ഞു. മലബാറിൻ്റെ തനത് ഓണപ്പാട്ടുകളും സദ്യവട്ടങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഓണം കട്ടയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കുകയാണ്.

"പഴയകാലത്തെ ഓണവും ഇന്നത്തെ ഓണവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പണ്ട് തൊടിയിൽ നടന്ന് തുമ്പപ്പൂവും മുക്കുറ്റിയും പറിച്ചാണ് പൂക്കളമിട്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാം വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ്. എങ്കിലും, ഈ ഓണനാളിൽ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതിലും വലുതായി ഒന്നുമില്ല. കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവോണം." മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയായ 60കാരി ജാനകി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

"ഞങ്ങൾക്ക് ഓണം എന്നാൽ കളർഫുൾ ആണ്! ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ചെയ്യാനും, കേരള സാരിയിലും മുണ്ടിലും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുമുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണിത്. അത് മാത്രമല്ല, കോളേജിലെയും ഓഫീസിലെയും ഓണാഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, തിരുവോണ നാളിൽ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് വടംവലി മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ്. ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും മാറ്റിവെച്ച് ഫാമിലിയുമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് ടൈം." മലപ്പുറം സ്വദേശി 26കാരനായ യൂസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

"നാട്ടിൽ നിന്നും എത്രയോ അകലെയാണെങ്കിലും തിരുവോണ നാളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ്. അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന അടപ്രഥമൻ്റെ മണവും, കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഇടാറുള്ള പൂക്കളവുമെല്ലാം പ്രവാസ ലോകത്തിരുന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനിറയും. എങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് പായസമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. മാവേലി നാട് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും മലയാളി ഒന്നാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ." അബുദാബിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിഷ്‌ണു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

മഹാബലിയുടെ മടങ്ങിവരവ്: സമത്വത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും തിരുവോണ ഐതിഹ്യം

കേരളീയരുടെ മനസ്സിൽ ഒരേസമയം ഭക്തിയും ആവേശവും നിറയ്ക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഓണം. ജാതിമത ഭേദമന്യേ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന സമത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഈ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. കള്ളവും ചതിയുമില്ലാത്ത ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം.

മഹാബലി എന്ന പ്രജാക്ഷേമ താല്പര്യനായ രാജാവ്

അസുര ചക്രവർത്തിയായ മഹാബലിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഓണത്തിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രജാക്ഷേമ താല്പര്യനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാവേലിയുടെ ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തുഷ്ടരും സദ്ഗുണസമ്പന്നരുമായിരുന്നു. നാട്ടിൽ കള്ളവും ചതിയോ കള്ളപ്പറയോ ചെറുനാഴിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ മനസ്സോടെ സമന്മാരായി ജീവിച്ച ഒരു സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു അത്.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

ദേവന്മാരുടെ ഭയവും മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ വാമനാവതാരവും

മഹാബലിയുടെ പ്രശസ്തിയും പ്രജകളുടെ സന്തോഷവും കണ്ട ദേവന്മാർ അസൂയാലുക്കളായി. മാവേലിയുടെ ഭരണം സ്വർഗ്ഗലോകത്തെപ്പോലും നിഷ്പ്രഭമാക്കുമെന്ന് ഭയന്ന ദേവന്മാർ, മഹാവിഷ്ണുവിനോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു അസുരരാജാവിൻ്റെ അഹങ്കാരം പരീക്ഷിക്കാനും ദേവന്മാരെ രക്ഷിക്കാനുമായി ഒരു കുറിയ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ്റെ വേഷത്തിൽ വാമനനായി ഭൂമിയിലെത്തി.

മൂന്നടി മണ്ണും മഹാബലിയുടെ ത്യാഗവും

മഹാബലി ഒരു വലിയ യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്താണ് വാമനൻ അവിടേക്ക് കടന്നുചെന്നത്. തൻ്റെ അടുക്കൽ സഹായം ചോദിച്ചെത്തിയ ബാലനോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളാൻ മഹാബലി പറഞ്ഞു. തനിക്ക് തപസ്സ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ കാൽപ്പാദ അളവിൽ മൂന്നടി മണ്ണ് വേണമെന്നായിരുന്നു വാമനൻ്റെ ആവശ്യം. മഹാബലിയുടെ ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യർ വന്നത് സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും, കൊടുത്ത വാക്കിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ മാവേലി തയ്യാറായില്ല.

രാജാവ് സമ്മതിച്ചയുടൻ വാമനൻ ആകാശത്തോളം വളർന്നു (ത്രിവിക്രമനായി).

  • ഒന്നാമത്തെ അടി കൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവൻ അളന്നു.
  • രണ്ടാമത്തെ അടി കൊണ്ട് ആകാശവും സ്വർഗ്ഗവും അളന്നുതീർത്തു.

മൂന്നാമത്തെ അടി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ, കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ മഹാബലി തൻ്റെ തല കുനിച്ചുകൊടുത്തു. വാമനൻ തൻ്റെ കാൽപാദം മഹാബലിയുടെ തലയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സുതലത്തിലേക്ക് (പാതാളത്തിലേക്ക്) ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

തിരുവോണ നാളിലെ മടങ്ങിവരവ്

മഹാബലിയുടെ ആത്മത്യാഗത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും പ്രീതനായ മഹാവിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വരം നൽകി. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രജകളെ വന്നു കാണാൻ അനുവദിക്കണം എന്നതായിരുന്നു മഹാബലി ചോദിച്ച വരം. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് പ്രജകളെ കാണാൻ പാതാളത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്ന ദിവസമാണ് തിരുവോണം.

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM ONAM 2026 ONAM MYTHOLOGY ONAM CELEBRATION KERALA
ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി

തങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്ന രാജാവിനെ വരവേൽക്കാൻ മലയാളി ഒരുക്കുന്നതാണ് ഓണപ്പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും കോടിയുടുക്കലുമെല്ലാം. അധികാരമോഹങ്ങൾക്കും അഹങ്കാരങ്ങൾക്കും അപ്പുറം തൻ്റെ പ്രജകൾക്ക് നൽകിയ വാക്കിനായി സർവ്വതും ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു രാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് തിരുവോണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

KERALA CELEBRATES THIRUVONAM
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