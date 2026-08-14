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കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണസമ്മാനം; 2500 രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ

ദീർഘകാലമായി തൊഴിലും സ്ഥിരവരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കാലത്ത് ആശ്വാസമേകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ നടപടി

GOVT CASHEW WORKERS BONUS ONAM BOUNUS FOR CASHEW WORKERS WELFARE FUND BOARD CLOSED CASHEW FACTORIES KERALA
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 10:16 AM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 427 ഫാക്ടറികളിലെ 12,417 തൊഴിലാളികൾക്കായി 3.10 കോടി രൂപയാണ് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് അനുവദിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് 2,500 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.

ഓണക്കാലത്ത് വലിയ ആശ്വാസം
ദീർഘകാലമായി തൊഴിലും സ്ഥിരവരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കാലത്ത് ആശ്വാസമേകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ നടപടി. അനുവദിച്ച 2,500 രൂപയിൽ 2,250 രൂപ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ ധനസഹായമായും 250 രൂപ അരി വാങ്ങുന്നതിനുമായാണ് നൽകുന്നത്. കശുവണ്ടി വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി കാരണം നിരവധി സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളടക്കം അടച്ചുപൂട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടിൽനിന്നാണ് 3,10,42,500 രൂപ ഇതിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നത്.

ഈ തുക വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലേബർ കമ്മിഷണർ ജൂൺ 27ന് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൂർണ ചുമതല ലേബർ കമ്മിഷണർക്കാണ്.

കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഫണ്ട്
വിനിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട ശീർഷകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നും വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൃത്യമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ്റെയും കാപ്പക്സിൻ്റെയും കീഴിലുള്ള ഫാക്ടറികൾക്ക് പുറമെ നിരവധി സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നവയിലെ തൊഴിലാളികളെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് അർഹരായ തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിക ലേബർ കമ്മിഷണറേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്.

പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫാക്‌ടറികളും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും

സ്ഥലം ഫാക്‌ടറികൾതൊഴിലാളികൾ
കൊല്ലം32453
കൊട്ടിയം 43 1,088
ചാത്തന്നൂർ561,866
കല്ലമ്പലം 47 1,193
കുണ്ടറ43 1,101
ഏഴുകോൺ27 948
ആയൂർ 60 1,576
കൊട്ടാരക്കര 24 762
ചവറ15 792
ഭരണിക്കാവ്491,826
കായംകുളം2727 679
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട4 133
ആകെ42712,417

കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയായ കശുവണ്ടി വ്യവസായം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും ഉയർന്ന ഉത്പാദനച്ചെലവും കാരണം കൊല്ലം ജില്ലയിലടക്കം നൂറുകണക്കിന് ഫാക്ടറികളാണ് ഇതിനോടകം അടച്ചുപൂട്ടിയത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത കശുവണ്ടിയുടെ ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരവും വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഇതുമൂലം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓണക്കാല ധനസഹായം സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

മുൻ വർഷങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിരുന്നു. പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി തുക തൊഴിലാളികളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ക്ഷേമപെൻഷനുകളും ഓണത്തിന് മുൻപായി വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സാധാരണക്കാരുടെ ഓണാഘോഷം മുടങ്ങാതിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

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GOVT CASHEW WORKERS BONUS
ONAM BOUNUS FOR CASHEW WORKERS
WELFARE FUND BOARD
CLOSED CASHEW FACTORIES KERALA
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