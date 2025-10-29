സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു; ആശാ വർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഓണറേറിയവും കൂട്ടി
ആശാ വർക്കർമാർ, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ ഓണറേറിയം 1000 രൂപയായി കൂട്ടി. റേഷൻ കാർഡുള്ള 35-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായി പുതിയ ധനസഹായ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : October 29, 2025 at 5:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 1600 രൂപയിൽനിന്ന് 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. ആശാ വർക്കർമാർ, അങ്കണവാടി വർക്കർമാർ, ഹെൽപ്പർമാർ, സാക്ഷരത പ്രേരക്മാർ എന്നിവർക്കുള്ള പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം 1000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർമാർക്കും ആയമാർക്കും ഓണറേറിയം 1000 രൂപ കൂട്ടിയതായും പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിദിന കൂലി 50 രൂപ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതി
സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ നിലവിൽ ഗുണഭോക്താക്കളല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കായി പുതിയൊരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. 35 മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള, മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. ഈ പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏകദേശം 33,34,000 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്.
നെല്ല് സംഭരണം
നെല്ല് സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മില്ലുടമകളുമായി ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് നടന്നിരുന്നു. നെല്ല് സംസ്കരണ മില്ലുടമകൾക്ക് 2022-23 സംഭരണ വർഷം ഔട്ട് ടേൺ റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയായ 63.37 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച 68 ശതമാനമെന്ന ഔട്ട് ടേൺ റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമില്ല.
കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മില്ലുടമകൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നതിൽ ഇടപെടുകയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2025-26 സംഭരണ വർഷം മുതൽ ഔട്ട് ടേൺ റേഷ്യോയിലെ വ്യത്യാസം മൂലം മില്ലുടമകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ന്യായമായ നടപടി സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളും. നെല്ല് കടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് അനുവദിച്ചു നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൂർണമായും മില്ലുടമകൾക്ക് നൽകാനും ധാരണയായി.
അഗ്നിരക്ഷാ സേവന വകുപ്പ്
അഗ്നിരക്ഷാ സേവന വകുപ്പിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ വനിതകളെ നിയമിക്കുന്നതിന് പുതിയതായി 12 വനിത സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തസ്തികകളിൽ 50 ശതമാനത്തിൽ പിഎസ്സി വഴി നേരിട്ടും, 50 ശതമാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർവീസിലുള്ള വനിത ഫയർ ഓഫിസർമാരിൽ നിന്നും നിയമനം നടത്തും.
മുദ്രവിലയിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിലും ഇളവ്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിക്കലിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട 25 പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് വീട് ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി ഏഴ് സെൻ്റ് എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ സൗജന്യമായി കൈമാറുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷന് മുദ്രവിലയിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിലും ഇളവ് നൽകും. 26,78,739 രൂപയുടെ ഇളവാണ് ഇതുവഴി നൽകുക.
Also Read:- പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി: തുടർനടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു; പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ഏഴംഗ മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയെ നിയമിച്ചു