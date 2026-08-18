കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡിൽ 5000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം: 18.16 ഏക്കർ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകി, ക്ഷേമ പെന്ഷന് നാളെ മുതലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഔട്ടര് റിങ് റോഡ്, റെയില്വേ ലൈന് അടക്കം ഗതാഗത സംവിധാനം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും.
Published : August 18, 2026 at 6:40 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് 18.16 ഏക്കർ ഭൂമി ലീസിന് നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. 5000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് നടത്തുന്നത്. 2000 തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
1.70 കോടി രൂപ ജി.എസ്.ടി. ഉൾപ്പെടെ വാർഷിക ഫീസായി സർക്കാരിന് ലഭിക്കും. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേമപെൻഷൻ നാളെ മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും. അതിനായി 1105 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപെൻഷന് 951.40 കോടി അനുവദിച്ചു.
ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ 16 ബോർഡുകൾക്കായി 130.32 കോടി രൂപയും വാർധക്യ- ഭിന്നശേഷി- വിധവ പെൻഷനായി 24.76 കോടിയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ബോണസും നൽകുന്നതിനായി 630 കോടിയും അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ മുഴുവൻ കുടിശികയും നൽകാനായി 24 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും 4500 രൂപ ബോണസും 20000 രൂപ അഡ്വാൻസും സർവീസ് പെൻഷൻകാർക്ക് 1250 രൂപ വീതവും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കാസ്പ്, ആരോഗ്യകിരണം പദ്ധതികളുടെ അടിയന്തര ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനായി 200 കോടിയും സപ്ലൈകോക്ക് നെല്ലുസംഭരണത്തിനും ഓണവിപണിയിൽ ഇടപെടാനുമായി 150 കോടിയും സപ്ലൈകോക്ക് സബ്സിഡിയായി 53 കോടിയും കൺസ്യൂമർഫെഡിന് 25 കോടിയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഓണംബത്ത 1200 രൂപ വീതം നൽകാൻ 44 കോടിയും സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകാൻ 44 കോടിയും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി 14.40 കോടിയും വകയിരുത്തി.
കടുത്ത ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഔട്ടര് റിങ് റോഡ്, റെയില്വേ ലൈന് അടക്കം ഗതാഗത സംവിധാനം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും. പകുതി ചെലവിലും സമയം ലാഭിച്ചും ചരക്കുനീക്കം വിഴിഞ്ഞത്ത് സാധ്യമാകും. വിഴിഞ്ഞത്ത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വരാതിരുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിട്ടതു കൊണ്ടാണ്. ദേശീയപാത വികസനം എത്രയും പെട്ടെന്നു പൂർത്തിയാക്കും. ഗവർണർ പൊലീസ് മേധാവിയെ വിളിപ്പിച്ചത് ശരിയല്ല.
2018ലും 2023ലും 2024ലും ഡി.ജി.പിയെ രാജ്ഭവനിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിളിപ്പിച്ചതും ശരിയായില്ല. ഈ സർക്കാർ അത്തരം നടപടിയെ എതിർക്കും. അർജന്റീന ടീമിനെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പു നടന്നതായ കായിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കും. റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള സർക്കാർ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നടപടി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കും. ജി.എസ്.ടി. വകുപ്പ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ സർക്കാരിനുണ്ടായ 22 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം അന്വേഷിക്കും.
സർക്കാർ മാറുമ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ നടന്നെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ്. ബോർഡ്, കോർപ്പറേഷൻ അധ്യക്ഷസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമനങ്ങൾ ഓണം കഴിയുമ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കാൻ മെറ്റയോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വില കുറഞ്ഞ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത്. പോസ്റ്റുകൾ നീക്കിയതിനു പിന്നിൽ ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്നാണ് മെറ്റ പറഞ്ഞത്. സർക്കാർ യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
തനിക്കെതിരെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും പരാതി നൽകിയാൽ താൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റ വിഷയത്തിൽ അതൃപ്തി സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടാണ് അറിയിച്ചത്. ആർക്കും കീഴടങ്ങുന്ന സർക്കാരല്ല ഇത്. കേരളത്തിലെ ഒരു ജാതി- വർഗീയ സംഘടനകൾക്കും യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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