കണ്ണൂർ കിഫ്ബി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലില് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം; അംഗീകാരം നല്കി മന്ത്രിസഭ
ലക്കാട് നെന്മാറയിൽ 2025 ജനുവരി 27-ന് നടന്ന ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സുധാകരന്റെ മകൾ അതുല്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു
Published : October 28, 2026 at 8:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി വഴി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രിസഭ ഉത്തരവിട്ടു. ധനകാര്യ, റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചത്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് അനുമതി നൽകിയതിൽ ഗുരുതരമായ നടപടിക്രമ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം.
അതേസമയം, മറ്റ് നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ 2025 ജനുവരി 27-ന് നടന്ന ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ചെന്താമര വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സുധാകരന്റെ മകൾ അതുല്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. ഇളയ മകൾ അഖിലയുടെ തുടർപഠനത്തിന് സർക്കാർ പ്രത്യേക ധനസഹായവും നൽകും.
പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ-മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഭവന പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ ഭരണാനുമതി നൽകി. ഇതോടൊപ്പം ഭവന ധനസഹായ തുക ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുമുള്ള ധനസഹായം നാലു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആറു ലക്ഷമായും, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിനുള്ള ധനസഹായം ആറു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും എട്ടു ലക്ഷമായും ഉയർത്തി.
മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലിനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
2026 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി ഷൂട്ടിംഗിൽ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടിയ വിദർശ കെ. വിനോദിന് സർക്കാർ ജോലി നൽകാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.
കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷന്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് 1958-ലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസസ് റൂൾ പാർട്ട് 1 ഷെഡ്യൂൾ ലിസ്റ്റ് 3 - മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ (OBC) പട്ടികയിലെ എൻട്രി നമ്പർ 55-ൽ പട്ടാരിയ (Pattariya) എന്ന വിഭാഗത്തെയും എൻട്രി നമ്പർ 62-ൽ ശാലിയ (Saliya) വിഭാഗത്തെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
പൊലീസ് വകുപ്പിൽ പുനർവിന്യസിച്ച 86 എസ്ഐ തസ്തികകളിൽ 48 ഒഴിവുകൾ പിഎസ്സിക്ക് സ്ഥിരം ഒഴിവുകളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു. പൊലീസിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പുരുഷ/വനിതാ നിയമന അനുപാതം 9:1-ൽ നിന്നും 7:3 ആയി വർധിപ്പിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. സേനയിൽ കൂടുതൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സുപ്രധാന പരിഷ്കാരം.
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