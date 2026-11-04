കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയത് സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ: മുഖ്യമന്ത്രി
കൂടിയ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 722 കോടി രൂപയുടെയും, മെയ് വരെ 1510 കോടി രൂപയുടെയും അധിക ബാധ്യത സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : November 4, 2026 at 10:59 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. കാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. കൂടിയ നിരക്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ സർക്കാരിന് 2232 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ്റെ സ്ഥലംമാറ്റം സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിപക്ഷ ആരോപണവും വസ്തുതയും
സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൈദ്യുതി മന്ത്രി നൽകിയ ഫയൽ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിന് 14 രൂപ 50 പൈസ നിരക്കിലും, ജി.എൻ.എ എന്ന സ്വകാര്യ ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് എട്ട് രൂപ 63 പൈസ, എട്ട് രൂപ 90 പൈസ എന്നീ നിരക്കുകളിലുമാണ് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദേശം വന്നത്. ഇതിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള വൈദ്യുതി വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് നേരിട്ടല്ല, മറിച്ച് പി.ടി.സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഏജൻസി വഴിയാണ് വൈദ്യുതി നൽകുന്നത്. അവരുടെ കമ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് യൂണിറ്റിന് 14 രൂപ 50 പൈസ നൽകേണ്ടി വരുന്നത്.
അധിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കി
കൂടിയ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 722 കോടി രൂപയുടെയും, മെയ് വരെ 1510 കോടി രൂപയുടെയും അധിക ബാധ്യത സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. മൊത്തം 2232 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിലൂടെ ഒഴിവാക്കിയത്. റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്ക് മുകളിൽ ജി.എൻ.എയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ആറ് പൈസയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുമ്പോൾ, ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ അത് എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയായി ഉയരും. വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ രാത്രി 12 വരെയുള്ള പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 353 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ ജി.എൻ.എ 453 മെഗാവാട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്.
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ജി.എൻ.എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വൈദ്യുതിയും വാങ്ങിയിരുന്നത്. എൻ.ടി.പി.സിയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമാണ് അന്ന് വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ചത്. ജിൻഡാൽ, അദാനി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നും മുൻപ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സർക്കാർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിന് നാല് രൂപ 65 പൈസ നിരക്കിൽ 150 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.
സ്ഥലംമാറ്റം സ്വാഭാവികം
കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ്റെ സ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഭരണപരമായ നടപടി മാത്രമാണ്. ചെയർമാനെ മാത്രമല്ല, അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതെന്നും, ഇതിന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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