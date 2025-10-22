എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം: 1,031 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനം
ആലപ്പുഴയിൽ 50 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ അനുവദിക്കും. പട്ടികജാതി-വർഗ വികസന കോർപറേഷൻ ജീവനക്കാർക്ക് 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നൽകാനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി.
By PTI
Published : October 22, 2025 at 6:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 1,031 എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് കൂടി ധനസഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശേഷം അന്തിമ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അർഹരായവരെയാണ് നിലവിൽ പരിഗണിച്ചത്. 2017-ൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ ആദ്യഘട്ട വൈദ്യപരിശോധനയുടെയും ഫീൽഡ് പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ മുൻപ് ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച വിഷാംശമുള്ള കീടനാശിനിയായ എൻഡോസൾഫാൻ കാരണം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് നീതിയും നഷ്ടപരിഹാരവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ദുരിതബാധിതരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് തീരുമാനം. ഇവരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് കൈമാറിയതായി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആലപ്പുഴയിലെ ഭവനപദ്ധതി
അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായ 50 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. പുനർഗേഹം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുറക്കാട് മണ്ണുംപുറത്ത് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലാണ് ഈ 50 ഫ്ലാറ്റുകൾ നൽകുക.
ശമ്പളപരിഷ്കരണവും മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളും
കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപറേഷൻ ജീവനക്കാരുടെ 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2019 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിലുണ്ടായ അപാകത പരിഹരിച്ച് ആനുപാതികമായ പ്രമോഷൻ അനുവദിക്കാനും തീരുമാനമായി. എൽബിഎസ് സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെയും അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കും.
കോട്ടയത്തെ കെആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സിൻ്റെ വികസന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി കേരള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് ബോർഡിൽ (കിഫ്ബി) നിന്ന് 26.58 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം നൽകാനുള്ള നിർദേശം അനുകൂലമായി പരിഗണിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ പൂവാർ ഗ്രാമവും തീരപ്രദേശവും ഉൾപ്പെടുന്ന 2.7 ഏക്കർ ഭൂമി, പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയുടെ (ഡിആർഡിഒ) നാവിക ഭൗതിക, സമുദ്ര ഗവേഷണ ലബോറട്ടറിക്ക് (എൻപിഒഎൽ) വേണ്ടി 2.50 കോടി രൂപ ന്യായവിലയ്ക്ക് കൈമാറാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുത്തു.
Also Read:- കറുപ്പുടുത്ത്, ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി പതിനെട്ടാംപടി ചവിട്ടി രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയ്യപ്പദര്ശനം