Kerala Budget 2026| വയനാട് പുനരധിവാസം: ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ കൈമാറും, എംസി റോഡ് വികസനത്തിന് 5317 കോടി

ദുരന്തബാധിതരുടെ 18.75 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് കടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ ബജറ്റവതരിപ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 10:04 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിലെ ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരത്തോടെ കൈമാറുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനകം തന്നെ 289 വീടുകളുടെ വാർപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ദുരന്തബാധിതരുടെ 18.75 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് കടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ എം.സി റോഡ് വികസനത്തിന് 5317 കോടി രൂപയും ആർ.ആർ.ടി.എസ് അതിവേഗ റെയിൽ പാതയ്ക്കായി 100 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തൊഴിലന്വേഷകർക്കായി 'കണക്ട് ടു വർക്ക്' സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 400 കോടി രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾക്ക് 2400 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയത്തിൽ 1000 രൂപയുടെ വർധനവ് വരുത്തി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്‍റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഓണറേറിയം 8000 രൂപയാക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് ബജറ്റിലും വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 26,125 ആശാ വർക്കർമാർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. പദ്ധതിക്കായി പ്രതിവർഷം 250 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവിടുന്നത്. ആശാ വർക്കർമാരുടെ കുടിശ്ശിക മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഓണറേറിയം വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ ആശാ വർക്കർമാർ നടത്തിവന്ന സമരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെത്തുടർന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. 266 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രാപ്പകൽ സമരമാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത്.

