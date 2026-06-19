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കോഴിക്കോടിന് ലൈറ്റ് മെട്രോയും കള്‍ച്ചറല്‍ പാര്‍ക്കും; വികസന കുതിപ്പേകുന്ന പുത്തന്‍ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ബജറ്റ്

നഗരത്തിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയും മലയാളത്തിൻ്റെ എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായരുടെ പേരിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കള്‍ച്ചറല്‍ പാര്‍ക്കും ഉള്‍പ്പെടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലുള്ളത്.

NEW PROJECTS IN KOZHIKODE LIGHT METRO AND CULTURAL PARK KERALA BUDGET ANNOUNCEMENT DEVELOPMENT PROJECTS FOR KOZHIKODE
VD Satheeshan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 5:32 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ജില്ലയ്ക്ക് വികസന കുതിപ്പേകുന്ന പദ്ധതികളുമായി ബജറ്റ് 2027. നഗരത്തിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരന്‍ എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായരുടെ പേരിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കള്‍ച്ചറല്‍ പാര്‍ക്കും ഉള്‍പ്പെടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്‍ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലുള്ളത്. ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദുരന്തം വിതച്ച വിലങ്ങാടിൻ്റെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജും ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൈറ്റ് മെട്രോ

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും സുഗമമായ പൊതുഗതാഗതവും ലക്ഷ്യം വെച്ച് കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 20 കോടി രൂപ ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തി. നിലവില്‍ പദ്ധതിയുടെ സാധ്യതാപഠനത്തിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനുപുറമേ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തിനൊപ്പം കോഴിക്കോടും യൂണിഫൈഡ് മെട്രോപോളിറ്റന്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി (യുടിഎംഎ) സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. നഗരത്തിലെ വിവിധ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളായ ബസ്, ലൈറ്റ് മെട്രോ, മറ്റ് ഗതാഗത സര്‍വീസുകളെയെല്ലാം ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

new projects in Kozhikode light metro and cultural park kerala budget announcement development projects for kozhikode
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ (ETV Bharat)

എം.ടി കള്‍ച്ചറല്‍ പാര്‍ക്ക്

കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാ-സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപിക്കും. സാഹിത്യകാരന്‍ എം.ടി. വാസുദേവന്‍ നായരുടെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വന്‍കിട പദ്ധതിക്കായി 50 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക ടൂറിസത്തിന് വലിയ സംഭാവനയാകുന്ന ഈ പാര്‍ക്കിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായി പ്രത്യേക 'കള്‍ച്ചറല്‍-ടൂറിസം ട്രസ്റ്റ്' രൂപീകരിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃക കലകളായ കഥകളി, കൂത്ത്, തെയ്യം, ഒപ്പന, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഗോത്രകലകള്‍ എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദികള്‍ ഒരുക്കും. പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം, ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദര്‍ശന സൗകര്യങ്ങള്‍, സിനിമാ തിയേറ്ററുകള്‍, ലൈബ്രറി, ആര്‍ട്ട് ഗാലറി, ചരിത്ര-സാഹിത്യ മ്യൂസിയങ്ങള്‍, പ്രശസ്‌ത എഴുത്തുകാരുടെയും പ്രതിഭകളുടെയും ശബ്‌ദ മ്യൂസിയം, കുടുംബമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഇടങ്ങള്‍, ഫുഡ് കോര്‍ട്ടുകള്‍, ബുക്ക് ഷോപ്പുകള്‍, ടൂറിസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പാര്‍ക്കാണ് ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

വിലങ്ങാട് പാക്കേജ്

2024-ലെ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ കടുത്ത നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായ നാദാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ വിലങ്ങാട് വില്ലേജിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്കായി 'വിലങ്ങാട് പാക്കേജ്' പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്കായി അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു മാതൃകാ ഗ്രാമമായി വിലങ്ങാടിനെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഐടി മേഖലയ്ക്ക് ഉണര്‍വ്

ജില്ലയിലെ ഐടി മേഖലയിലും വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് വി ഡി സതീശന്‍ സർക്കാറിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് സൈബര്‍ പാര്‍ക്കിനെ കൊച്ചി ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്ക് എന്നിവയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താനാവശ്യമായ വികസന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഇതോടെ മലബാറിലെ ഐടി മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപങ്ങളും തൊഴിലവസരങ്ങളും ലഭ്യമാകും.

new projects in Kozhikode light metro and cultural park kerala budget announcement development projects for kozhikode
മലബാർ ഡവലപ്മെൻ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് അവലോകന യോഗത്തിൽ എം.ഡി.സി പ്രസിഡൻ്റ് ഷെവലിയർ സി.ഇ. ചാക്കുണ്ണി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു . അഡ്വ പി.ടി.എസ്. ഉണ്ണി, പി.ഐ. അജയൻ, ജി.ജി. റൊണാൾഡ് എന്നിവർ സമീപം (ETV Bharat)

അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം മ്യൂസിയം

ബേപ്പൂര്‍ ഉരു നിര്‍മ്മാണ പാരമ്പര്യവും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വരെയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സമുദ്രയാത്രാ ചരിത്രവും കോര്‍ത്തിണക്കി 50 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് പൊതുവേ സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും, സമസ്‌ത മേഖലകൾക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും വ്യാപാര - വ്യവസായ, യാത്ര, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത യോഗം വിലയിരുത്തി. മലബാറിനും അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചത് ഗുണകരമാണെന്നും പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നതാണെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.

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അഗ്നിശമന സേന ആധുനികവൽക്കരണം, റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ, പൊതുഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള 400 കോടിയുടെ മിഷൻ സമുദ്ര ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, കാർഷിക, കലാ, കായിക, ഗതാഗത, വയോജന ക്ഷേമ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികളും, കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ, വിമാന താവളങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് 200 കോടി, മലബാറിൽ രാജ്യാന്തര സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് 50 കോടി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഗൃഹപാഠം നടത്തി ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ മലബാർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ, ഓൾ കേരള കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്‌സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ട് ഷെവലിയാർ സി.ഇ. ചാക്കുണ്ണി വിവിധ സംഘടനകളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു. പി.ഐ. അജയൻ, അഡ്വ പി.ടി.എസ് ഉണ്ണി, ജി.ജി. റൊണാൾഡ്, പി.പി. ശ്രീരസ്, ഹമീദ് അത്തോളി, സി.സി. മനോജ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വിമാന സർവീസിലെ അമിത ടിക്കറ്റ് വർധനവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം ഡി സി യുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഗൾഫ് യാത്രക്കാർക്ക് ശക്തമായ ഒരു ബദൽ സംവിധാനമായി യുഎഇ -കേരള യാത്ര-ചരക്ക് കപ്പൽ സർവീസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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NEW PROJECTS IN KOZHIKODE
LIGHT METRO AND CULTURAL PARK
KERALA BUDGET ANNOUNCEMENT
DEVELOPMENT PROJECTS FOR KOZHIKODE
NEW PROJECTS IN KOZHIKODE

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