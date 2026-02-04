ETV Bharat / state

കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് 5% വേതന വർധനവ്; വിശ്വകർമ പെൻഷൻ 2000 രൂപയാക്കി: ബജറ്റ് മറുപടി പ്രസംഗത്തിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളേറെ

പ്രീ-പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ വേതനത്തിൽ നേരത്തെ വർധനവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രീ-പ്രൈമറി ആയമാരുടെ പ്രതിമാസ വേതനത്തിലും 500 രൂപയുടെ വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

KN BALAGOPAL
ETV Bharat Kerala Team

February 4, 2026

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കരാർ ജീവനക്കാർക്കും ദിവസവേതനക്കാർക്കും ആശ്വാസകരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി 2026-27 വർഷത്തെ ബജറ്റ് മറുപടി പ്രസംഗം. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ കരാർ-ദിവസവേതന ജീവനക്കാരുടെ വേതനത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇതിന് അനുബന്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിശ്വകർമ്മ പെൻഷൻ തുക 1600 രൂപയിൽ നിന്നും 2000 രൂപയായി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രീ-പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ വേതനത്തിൽ നേരത്തെ വർധനവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രീ-പ്രൈമറി ആയമാരുടെ പ്രതിമാസ വേതനത്തിലും 500 രൂപയുടെ വർധനവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രമോട്ടർമാരുടെ വേതനത്തിൽ 1000 രൂപയുടെ വർധനവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലംപ്സം ഗ്രാന്റിനത്തിൽ പത്തു ശതമാനം വർധനവും വരുത്തി. പട്ടികജാതി ഉന്നതികളിൽ തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപയും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നതിനായി 10 കോടി രൂപയും മാറ്റിവെച്ചു. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അപൂർവ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവർക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'KARE' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (SMA) ബാധിച്ചവർക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ 30 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് വലിയൊരു കാൽവെപ്പായി.

പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾക്കായി 10 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കശുവണ്ടി, കയർ, കൈത്തറി മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, റിട്ടയർമെന്‍റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഇൻസെന്‍റീവ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അധിവർഷ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ 50 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിളനാശം, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മരണം എന്നിവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തിനിടയിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായവും വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശബരി റെയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിനായുള്ള പഠനത്തിന് 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ റിസർച്ച് സെന്റർ (2 കോടി), പാലാ ഇൻഫോസിറ്റി (7 കോടി), പാലാ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (6 കോടി), വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ കോടതി സമുച്ചയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ കോംപ്ലക്സുകൾ എന്നിവയ്ക്കും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഉണർത്താൻ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാരുടെയും നാടക കലാകാരന്മാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി 5 കോടി രൂപയും, വിവിധ സ്മാരകങ്ങൾക്കും പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേക ഫണ്ടുകളും പ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഡിസൈൻ പോളിസിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസൈൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. ഗതാഗത രംഗത്ത് വിവിധ പാലങ്ങളുടെയും റോഡുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജും മറുപടി പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

