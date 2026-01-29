ETV Bharat / state

Kerala Budget 2026| എന്താണ് ഈ 'ന്യൂ നോർമൽ'? ബാലഗോപാൽ ബജറ്റിൽ പങ്കുവെച്ച പുതിയ വികസന മാതൃക

തിരുവനന്തപുരം: പത്തുവർഷം മുൻപുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടുപോയെന്നും ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സംസ്ഥാനം ഇന്ന് ഒരു 'പുതിയ സാധാരണത്വം' അഥവാ 'ന്യൂ നോർമൽ' (New Normal) സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ആമുഖമായി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് അവതരണവേളയിലാണ് കേരളത്തിന്‍റെ വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രി ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചത്.

പഴയ കാലത്തെ വികസന മാതൃകകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം അതിശയകരവും അഭിമാനകരവുമായ പുരോഗതിയാണ് ജനജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ തുറകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കേവലം താൽക്കാലികമല്ലെന്നും മറിച്ച് കേരളത്തിന്‍റെ സ്ഥിരമായ പുതിയ നിലവാരമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ എന്താണ് ഈ 'ന്യൂ നോർമൽ'? ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിക്കോ മാറ്റത്തിനോ ശേഷം സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന പുതിയതും ഉയർന്നതുമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നേരിട്ട പ്രളയങ്ങൾ, മഹാമാരികൾ, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെ അതിജീവിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്ത പുതിയ വികസന സംസ്കാരമാണിത്.

പണ്ട് അത്ഭുതമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ, നവീകരിച്ച പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിപുലമായ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളുടെ കൃത്യമായ വിതരണം എന്നിവയെല്ലാം മലയാളിക്ക് ഒരു പുതിയ സ്വാഭാവികതയാണ്. ഈ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം കേരളം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് 'ന്യൂ നോർമൽ' എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ മന്ത്രി പങ്കുവെച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "പത്തുവർഷം മുമ്പുള്ള കേരളമല്ല ഇന്നത്തെ കേരളം. ഏതാണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും കേരളം പുതിയ നോർമൽ (A New Normal) സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഴയ നോർമലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അതിശയകരവും അഭിമാനകരവുമായ പുരോഗതിയാണ് ജനജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ സമ്മേളന കാലത്ത് ഓരോ വികസന തുറയിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്."

വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മുതൽ കിഫ്ബി വഴി നടപ്പിലാക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ വരെ ഈ പുതിയ സാധാരണത്വത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ലൈഫ് മിഷൻ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീട് നൽകൽ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ മുമ്പത്തെക്കാൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വികസിച്ച രീതിയിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കേവലം കണക്കുകളിലല്ല, മറിച്ച് ഓരോ സാധാരണക്കാരന്‍റെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാണെന്നും, ഈ വികസന കുതിപ്പിന്‍റെ തുടർച്ചയാണ് സർക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നുമാണ് ബജറ്റിലൂടെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്.

