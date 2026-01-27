ETV Bharat / state

വാഹനത്തിരക്കില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു; കോഴിക്കോട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ബജറ്റിലെ ഗതാഗത വികസന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കായി

ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്ക് പകരം കൊച്ചി മാതൃകയിലുള്ള പൂർണ മെട്രോ സംവിധാനത്തിനാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്

Kerala Budget (Representative Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 2:56 PM IST

കോഴിക്കോട്: ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നത് കേരള ബജറ്റാണെങ്കിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പലതുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ പ്രധാന പരാതി. സർക്കാർ ഇനിയും കണ്ണ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നഗരം സ്തംഭിക്കുമെന്ന് കാലിക്കറ്റ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് സി.ഇ. ചാക്കുണ്ണി 'ഇടിവി ഭാരതിനോട്' പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും വാഹനപ്പെരുപ്പം കൂടുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ അധികാരികൾ നോക്കിനിൽക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മണിക്കൂറുകളോളം നഗരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം വിമാനവും ട്രെയിനും പോലും നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും ഇതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പോണ്ടിച്ചേരി മാതൃകയിൽ ഷെയർ ഓട്ടോ, ടൂവീലർ ടാക്സി എന്നീ ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ തുടങ്ങി നഗരം ചുറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന സർക്കുലർ ബസ് സംവിധാനവും ഈറോഡ് മാതൃകയിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിർദ്ദേശം. ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാൻ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് വിമാനം നഷ്ടമായ അനുഭവം പങ്കുവെക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ദുരനുഭവം പ്രമുഖ വ്യവസായിയും നടനുമായ എ.വി. അനൂപും പങ്കുവെച്ചു. ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ തനിക്ക് വെറും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറിലധികം വേണ്ടിവന്നുവെന്നും ഒടുവിൽ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യാതിഥിയായി ഏഴു മണിക്ക് എത്തേണ്ട പരിപാടിയിൽ എത്തിയത് എട്ടരയ്ക്കാണ്. താനും നടന്നാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് എം.എൽ.എ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനും പറഞ്ഞതോടെ നഗരത്തിന്‍റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് എ.വി. അനൂപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിലെങ്കിലും ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയ്ക്ക് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് മെട്രോ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന മുൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ബജറ്റിൽ പദ്ധതിക്കായി കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തുമെന്ന് ജില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് മെട്രോയ്ക്ക് പകരം കൊച്ചി മാതൃകയിലുള്ള പൂർണ മെട്രോ സംവിധാനത്തിനാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

താമരശേരി ചുരത്തിന് ബദലായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ആനക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കപ്പാതയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അതിന്‍റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെടുമെന്നും കരുതുന്നു. മല തുരക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തമാസം തുടങ്ങാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലക്കാർ. മലയോര മേഖലയിലെ റോഡ് വികസനത്തിനും നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള മേൽപ്പാലങ്ങൾക്കുമായി ജില്ല ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മാരിടൈം ടൂറിസം പദ്ധതികൾക്കും പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ കോഴിക്കോട് സൈബർ പാർക്കിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിനും പുതിയ ഐ.ടി കെട്ടിടങ്ങൾക്കുമായി കൂടുതൽ വിഹിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ നവീകരണവും വിവിധ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലും പ്രതീക്ഷാ പട്ടികയിലുണ്ട്.

കനോലി കനാൽ നവീകരണവും കോംട്രസ്റ്റ് നെയ്ത്തുശാലയെ ഹെറിറ്റേജ് സെന്‍ററാക്കി മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക പദ്ധതികളും ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കാം. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ അഗ്നിശമന കേന്ദ്രത്തിന് കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള തുകയും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച കൊയിലാണ്ടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്‍റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തുകയും ബജറ്റിൽ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ജനകീയമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കോഴിക്കോടിനായി ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

