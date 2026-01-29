ETV Bharat / state

Kerala Budget 2026| ബിരുദതലം വരെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം; വിഎസ് സെന്‍ററിന് 20 കോടി, വിഴിഞ്ഞത്തിന് 1000 കോടി

സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി മുതൽ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കും.

VS Achuthanandan, KN Balagopal (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

January 29, 2026

Updated : January 29, 2026 at 11:02 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍റെ സ്മരണയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.എസ്. സെന്‍റർ സ്ഥാപിക്കാൻ 20 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം.

സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി മുതൽ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കും. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യ അഞ്ച് ദിവസം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്കായി 15 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു. കൂടാതെ ക്യാൻസർ, ക്ഷയം, എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ സ്പെഷ്യൽ പെൻഷൻ 1000 രൂപയിൽ നിന്ന് 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു.

ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി പ്രത്യേക റെസ്റ്റ് ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച ബജറ്റിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കുമായുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് 3236.76 കോടി രൂപയായും മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് 4315.69 കോടി രൂപയായും ഉയർത്തി.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ അനുമതി നൽകി. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്‍റെ വികസനത്തിനും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിനുമായി കിൻഫ്ര വഴി 1000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തുനിന്ന് ചവറയേയും കൊച്ചിയേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെയര്‍ കോറിഡോര്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം ചവറ കെഎംഎല്ലിനോട് ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്നു. ഇതുവ ഴി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പെര്‍മനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഹബായി മാറാന്‍ കേരളത്തിന് കഴിയും. കൂടാതെ 42000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 50000 തൊഴിലവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കുട്ടനാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിനായി 50 കോടി രൂപയും മനുഷ്യ-വന്യമൃഗ സംഘർഷം തടയാൻ 100 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ 10 കോടി രൂപയും മൺപാത്ര-കരകൗശല മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നാട്ടറിവ് പാഠശാലകൾക്കായി പ്രത്യേക സഹായങ്ങളും ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വയനാട് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിലെ ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരത്തോടെ കൈമാറുമെന്ന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനകം തന്നെ 289 വീടുകളുടെ വാർപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ദുരന്തബാധിതരുടെ 18.75 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് കടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ബജറ്റിൽ എം.സി റോഡ് വികസനത്തിന് 5317 കോടി രൂപയും ആർ.ആർ.ടി.എസ് അതിവേഗ റെയിൽ പാതയ്ക്കായി 100 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തൊഴിലന്വേഷകർക്കായി 'കണക്ട് ടു വർക്ക്' സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 400 കോടി രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾക്ക് 2400 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയത്തിൽ 1000 രൂപയുടെ വർധനവ് വരുത്തി ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിന്‍റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഓണറേറിയം 8000 രൂപയാക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് ബജറ്റിലും വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

