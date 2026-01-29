ETV Bharat / state

പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് ബജറ്റില്‍ നേട്ടമോ?; ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ജില്ലയ്‌ക്ക് ലഭിച്ചത് 120 കോടിയോളം രൂപ

ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് 120 കോടിയോളം രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍. അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി.

sabarimala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 5:16 PM IST

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടേയും ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റില്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ബജറ്റിൽ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയ്ക്ക് 120 കോടിയോളം രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യപിച്ചത്. ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ പദ്ധതി വിഹിതം, ക്ലീന്‍ പമ്പാ പദ്ധതി, പത്തനംതിട്ട കോടതി സമുച്ചയം, ജലസേചന സമുച്ചയം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികള്‍.

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് സുസ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമായുള്ള ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ പദ്ധതി വിഹിതം 30 കോടി രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ എന്നിവയുടെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളില്‍ ഒന്നായ പമ്പാ നദി മാലിന്യമുക്തമാക്കുവാന്‍ ക്ലീന്‍ പമ്പാ പദ്ധതിക്കായി 30 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനവും മാരാമണ്‍ കണ്‍വന്‍ഷനും ചെറുകോല്‍പ്പുഴ കണ്‍വന്‍ഷനും നടക്കുന്നത് പമ്പാ തീരത്താണ്.

പത്തനംതിട്ടയിലെ തീര്‍ത്ഥാടന റോഡുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 15 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോടതി സമുച്ചയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ആദ്യഘട്ടമായി അഞ്ച് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.

sabarimala (ETV Bharat)

അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പത്തനംതിട്ട ഇറിഗേഷന്‍ കോംപ്ലക്‌സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ബജറ്റില്‍ തുക അനുവദിച്ചു. കരീലമുക്ക്-ഓതറ മാമ്മൂട് - ഓതറ-പരമൂട്ടില്‍ക്കടവ് റോഡ്, പുത്തന്‍പീടിക - കൊടുംന്തറ റോഡ് ബി.എം ആന്‍ഡ് ബിസി ടാറിങ്, ബ്രാഞ്ച് റോഡ് - പരപ്പുഴ ക്രോസ് റോഡ് - ചിറയിറമ്പ് - തോണിപ്പുഴ - ആത്മാവ് - കുരിശുകവല റോഡ്, ഇലന്തൂര്‍ - ചിറക്കാല-കുഴിക്കാല - കുളത്തുങ്കല്‍ പടി റോഡ് ബി.എം ആന്‍ഡ് ബി.സി ടാറിങ്, തെക്കേമല - നാരങ്ങാനം റോഡ് ബി.എം ആന്‍ഡ് ബി.സി ടാറിങ്, കുളനട - സൊസെറ്റി പടി - കാരിത്തോട്ട റോഡ് ബി.എം ആന്‍ഡ് ബി.സി ടാറിങ് എന്നിവയ്ക്കും ബജറ്റില്‍ ആദ്യഘട്ടമായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശബരിമല മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍

പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രം മുതൽ പമ്പ ഹിൽടോപ് വരെ നദിക്കു കുറുകെ പാലം, നിലയ്ക്കൽ കോർ ഏരിയ വികസനം, കുന്നാർ– സന്നിധാനം ശുദ്ധജല പൈപ്‌ലൈൻ, നിലയ്ക്കൽ ഇടത്താവള റോഡ്– പാലം നിർമാണം, സന്നിധാനത്തെ തീർഥാടന സൗകര്യകേന്ദ്രം, തന്ത്രിമഠം, പ്രസാദ നിർമാണ-വിതരണ സമുച്ചയം, അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധാനം, തീർഥാടക നിർഗമന പാലം, നിലയ്ക്കലിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നവീകരണം എന്നിവയാണ് മാസ്റ്റര്‍പ്ലാനിലെ പ്രധാന പദ്ധതികള്‍. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരം ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്ന ജോലികൾ തുടങ്ങിയത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

