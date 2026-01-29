Kerala Budget 2026| കർഷകർക്ക് മികച്ച വില ഉറപ്പാക്കാന് 'കൃഷിശ്രീ'; റബ്ബർ കൃഷിക്കായി 'കേര' പദ്ധതി
കൊച്ചി-ബംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ കിൻഫ്രയ്ക്ക് അധിക ഫണ്ട് നൽകും
January 29, 2026
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനും മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുമായി 'കൃഷിശ്രീ' എന്ന പേരിൽ പുതിയ വിതരണ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപനം. കർഷകർക്ക് മികച്ച വില ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടുന്നതിനായി വനവൽക്കരണത്തിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതികൾക്കുമായി പ്രത്യേക തുക അനുവദിച്ചതിനൊപ്പം, റബ്ബർ കൃഷിയിലെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ ഹെക്ടറിന് 75,000 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുന്ന 'കേര' പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഫണ്ടിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് വരുത്തിയതിനൊപ്പം കൊച്ചിയിലെ ടെക്നോളജി ഇന്നൊവേഷൻ സോൺ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ 20 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. കൊച്ചി-ബംഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ കിൻഫ്രയ്ക്ക് അധിക ഫണ്ട് നൽകും.
തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ സിനിമാ നയം കൊണ്ടുവരും. ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ ടൂറിസം കോറിഡോറുകളും വികസിപ്പിക്കും.
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന പദ്ധതികളാണ് ബജറ്റിലുള്ളത്. എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും അത്യാധുനിക ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും. സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സാ യൂണിറ്റുകൾക്കായി 21 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ എ.ഐ, റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 50 പുതിയ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്കും തുടക്കമിടും.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായി ക്ഷാമബത്ത (ഡി.എ) കുടിശ്ശികയുടെ ഒരു ഗഡു ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി പൊലീസ് സേനയിൽ പുതിയ സാന്തികേതിക വിദ്യകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക ഇന്നവേഷൻ ഹബ് സ്ഥാപിക്കും. ഇത് ഒരു പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഇടനാഴിയായി വികസിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി 50 കോടി രൂപ പ്രാഥമികമായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയറർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി 100 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. ഇതിൽ കെഎംഎംഎൽ, കെൽട്രോൺ, എൻഎഫ്ടിഡിസി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളികളാകും
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) രംഗത്ത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനായി 'മലയാള ഭാഷ മാതൃക ചലഞ്ച്' ആവിഷ്കരിക്കും. മലയാളത്തില് ഉന്നത ഗുണ നിലവാരമുള്ള ഒരു വിശാല ഭാഷാ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പരിശീലനം നല്കുന്നതിനും ഡെവലപ്പര്മാര്ക്കും ഇന്നവേറ്റര്മാര്ക്കും പ്രോത്സാഹനം നല്കുന്നതിനുമായി ഒരു സമയബന്ധിത മലയാള ഭാഷ മാതൃക ചലഞ്ചാണ് ആവിഷ്കരിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
