താളംതെറ്റിയ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റും മലയോര പ്രതിസന്ധിയും; വിഡി സർക്കാരിൻ്റെ കന്നി ബഡ്ജറ്റിൽ കണ്ണുനട്ട് ഇടുക്കി
ബഡ്ജറ്റ് നാളെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ, വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയും അതിലേറെ ആശങ്കകളോടെയുമാണ് മലയോര ജനതയും സാധാരണ കുടുംബങ്ങളും ഇതിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Published : June 18, 2026 at 8:47 PM IST
ഇടുക്കി: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിലും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയിലും ഉലയുന്ന സാധാരണക്കാരന് നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് അമൃതാകുമോ? സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരമേറ്റ വി ഡി സതീശൻ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് നാളെ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ, വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയും അതിലേറെ ആശങ്കകളോടെയുമാണ് മലയോര ജനതയും സാധാരണ കുടുംബങ്ങളും ഇതിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടയിലും തങ്ങളുടെ അടുക്കള ബഡ്ജറ്റിനും തകർന്നടിഞ്ഞ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും പുതിയ സർക്കാർ ഒരു കൈത്താങ്ങാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
അടുക്കളകളിൽ പുകയുന്ന ആശങ്കകൾ
കുടുംബ ബഡ്ജറ്റുകളുടെ താളം തെറ്റിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ഗൃഹനാഥൻ ഒഴുക്കുന്ന ചോരനീരിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ശരാശരി കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും കടുത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ മന്ദതയും വരുമാനക്കുറവും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. ഗൃഹനാഥൻ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്ന പണം കൊണ്ടുമാത്രം ഇന്ന് കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പോലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഗൃഹനാഥനായ
അനീഷ് പറയുന്നു.
പാചകവാതകത്തിൻ്റെ (LPG) അടിക്കടിയുള്ള വിലവർധനവാണ് വീട്ടമ്മമാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സബ്സിഡികളോ വിലനിയന്ത്രണമോ വഴി അടുക്കളകൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വീട്ടമ്മമാരുടെ പ്രതീക്ഷ. സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കിയ 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതി പോലെ, സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ ജനക്ഷേമ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്ന് ജനങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
നാണ്യവിളകൾക്ക് വേണം പ്രത്യേക പാക്കേജ്; പ്രതീക്ഷയോടെ മലയോര കർഷകർ
കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ലായ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർ കടുത്ത നിരാശയിലാണ്. മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പല ആശ്വാസ പദ്ധതികളും ഇപ്പോഴും ഫയലുകളിൽ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് കർഷകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഏലം, കുരുമുളക്, കാപ്പി തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വൻ ഇടിവും അസ്ഥിരതയുമാണ് കർഷകരെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്നത്. ഒപ്പം ചെലവ് വർധയും.
വളം, കീടനാശിനികൾ എന്നിവയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം കൃഷിച്ചെലവ് ഇരട്ടിയാക്കി. ആയതിനാൽ നാണ്യവിളകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുക, വളം-കീടനാശിനികൾക്ക് പ്രത്യേക സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിവയാണ് കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
ഇടുക്കി പാക്കേജ് വരുമോ? മന്ത്രിയില്ലാത്ത ജില്ലയുടെ ആശങ്കകൾ
മലയോര മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഇടുക്കി പാക്കേജ് ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജില്ലക്കാർ. തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പുനരധിവാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവ ഈ പാക്കേജിലൂടെ യാഥാർഥ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എന്നാൽ, പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു മന്ത്രി ഇല്ല എന്നുള്ളത് മലയോര ജനതയ്ക്കിടയിൽ നേരിയ ആശങ്ക പരത്തുന്നുണ്ട്. ജില്ലയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ കാബിനറ്റിൽ പ്രതിനിധിയില്ലാത്തത് ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയം ഒരു വിഭാഗം പങ്കുവെക്കുന്നു. എങ്കിലും, പുതിയ ഭരണനേതൃത്വം ഇടുക്കിയോട് നീതി പുലർത്തുമെന്നാണ് പൊതുവികാരം.
ഒരു പുതിയ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് എന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ-വികസന നയങ്ങളുടെ ദിശാസൂചകമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി (Purchasing Power) ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ച ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പൂർണമായി ബാധിച്ചു.
വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കപ്പുറം, മലയോര കർഷകൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നേരിട്ട് പണമെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വിപണി ഇടപെടലുകളും വിലസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഫണ്ടുകളും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകൂ. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കേ, വി ഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ഇടുക്കിക്കായി എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കാന്തിരുന്ന് കാണാം.
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