വി.ഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ഇന്ന്; ധവളപത്രത്തിന് പിന്നാലെ വരുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കേരളം
ആർ. ശങ്കർ, ഇ.കെ നായനാർ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്നിവർക്ക് ശേഷം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി.ഡി സതീശൻ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്
Published : June 19, 2026 at 6:29 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. രാവിലെ ഒൻപതിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ തൻ്റെ കന്നി ബജറ്റ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ധവളപത്രത്തിന് പിന്നാലെ വരുന്ന ബജറ്റായതിനാൽ വരുമാന വർധനയ്ക്കായി എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകും എന്നതിലാണ് കേരളം വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ആർ. ശങ്കർ, ഇ.കെ നായനാർ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്നിവർക്ക് ശേഷം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വി.ഡി സതീശൻ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. പത്ത് വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരികയെന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഘടന അത്ര മികച്ച അവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ധവളപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നിലനിൽക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ നയസമീപനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്നത് നിർണായകമാണ്.
കിഫ്ബി പൊളിച്ചെഴുതുമോ?
ബജറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കിഫ്ബിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വൻകിട വികസന പദ്ധതികൾക്കുള്ള ധനസമാഹരണ മാർഗമായിരുന്ന കിഫ്ബിയുടെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര സ്വഭാവം ഇനിയും നിലനിൽക്കുമോ എന്നതിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കിഫ്ബിയെ പൂർണ്ണമായും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സർക്കാരെന്നാണ് സൂചന. കിഫ്ബിയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ധനവകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാക്കാനും ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, കിഫ്ബിയിലെ നിയമനങ്ങളും അതിൻ്റെ നിയമസാധുതകളും വലിയ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
വരുമാന വർധനയും ചെലവ് ചുരുക്കലും
നികുതിയേതര വരുമാനം കൂട്ടാനും കേന്ദ്രവിഹിതം പരമാവധി നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അധികഭാരം ഏൽപ്പിക്കാത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കാണ് സാധ്യത. വൻകിട പദ്ധതികൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. പ്രകടനപത്രികയിൽ ഊന്നിയുള്ള പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിവയ്ക്കാനായിരിക്കും ബജറ്റ് മുൻഗണന നൽകുക. നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വിവിധ ഫീസ് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതിനും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തനത് വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകും. ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കും.
ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൂട്ടുമോ, വിരമിക്കൽ പ്രായം വർധിപ്പിക്കുമോ, നിലവിലെ സെസ്സുകൾ തുടരുമോ അതോ അവസാനിപ്പിക്കുമോ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നത്തെ ബജറ്റിലൂടെ വ്യക്തത വരും. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നിരന്തര തർക്കത്തിലായിരുന്നു കേരളം.
അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും കേന്ദ്രം നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വി.ഡി സതീശൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന പുതിയ സമീപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും.
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