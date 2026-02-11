കേരളം വേനലിലേക്ക്; അസാധാരണമായ ചൂട് ഇല്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം
വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ചൂട് എത്രത്തോളം കടുക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങൾ ഈ മാസം അവസാന വാരത്തോടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിടും
Published : February 11, 2026 at 4:04 PM IST
കാസർകോട്: കേരളം ശൈത്യകാലത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് പതുക്കെ വേനലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും പകൽ താപനിലയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ അസാധാരണമായ ചൂട് ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ചൂട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വേനൽക്കാലം പടിവാതിൽക്കൽ
മാർച്ച് ഒന്ന് മുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി വേനൽക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. മെയ് 31 വരെ ഇത് നീണ്ടുനിൽക്കും. വേനലിലേക്ക് പൂർണമായും മാറുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് ഇനിയും വർധിക്കാനാണ് സാധ്യത. വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ചൂട് എത്രത്തോളം കടുക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങൾ ഈ മാസം അവസാന വാരത്തോടെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിടും.
സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ വേനൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലെന്നും നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ഇന്നത്തെ ഉയർന്ന താപനില ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാലേമാട് ആണ്. 37.1 C ആണ് കൂടിയ താപനില.
|മുണ്ടേരി
|36.6
|കൂത്താട്ടുകുളം
|36.1
|പാണത്തൂർ
|36.0
|പത്തനംതിട്ട
|35.7
|വെങ്കുരിഞ്ഞി
|35.7
|മുളിയാർ
|35.6
|പെരിങ്ങോം
|35.6
|നിലമ്പൂർ
|35.4
|കുന്നമംഗലം
|35.4
|വടവാതൂർ
|35.3
|പിണറായി
|35.0
എന്നിങ്ങനെ ആണ് താപനില.
2025 ലെ വേനൽക്കാലത്ത് കടുത്ത ചൂട് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മാർച്ച് പകുതിയോടെ ലഭിച്ച വേനൽ മഴ മെയ് വരെ നീണ്ടു നിന്നു. ഇതോടെ താപ നിലയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി. സൂര്യ താപമേറ്റ് ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതൊഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാർച്ച് മാസം മുതൽ ഇടവേളകളിൽ മഴ എത്തിയത് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. കുടിവെള്ള ക്ഷമവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. നേരത്തെ കാലാവർഷം എത്തിയതിയതും ആശ്വാസമായി.
ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം
ത്വക്കു രോഗങ്ങള് വരാനുള്ള സാധ്യത ചൂടുകാലത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചൂടുകുരു, ഫംഗല് ബാധ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തില് വിയര്പ്പു തങ്ങിനില്ക്കുന്നതിനാല് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അയഞ്ഞ കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കണം. വായു സഞ്ചാരം കിട്ടുന്ന, ഇളംനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രണ്ടുനേരം കുളിക്കണം. ചൂടുകുരു പോലുള്ള രോഗമുള്ളവര് ശരീരത്തില് തണുപ്പു നിലനിര്ത്താന് ശ്രമിക്കണം. തളര്ച്ചയും രോഗങ്ങളും ബാധിക്കാത്ത തരത്തില് ശരീരത്തെ ദൃഢമാക്കണം. ശരീരോഷ്മാവ് കുറയ്ക്കാന് ശരീരം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ തോതു കുറയ്ക്കും. അതിനാല് വിശപ്പു കുറയും. പക്ഷേ, വിയര്പ്പു കൂടുന്നതിനാല് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതു സൂര്യാതപം, ചിക്കന്പോക്സ്, ശരീരക്ഷീണം, ചെങ്കണ്ണ്, ചൂടുകുരു, മഞ്ഞപ്പിത്തം, എലിപ്പനി, പേശീ സങ്കോചം, തളര്ച്ച, മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും.
മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം
തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ സമയം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്നത് സൂര്യാതപത്തിനും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. പൊതുജനങ്ങൾ സുരക്ഷാമുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം.
പകൽ 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഉയർന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ആയതിനാൽ ആ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരം ശരീരത്തിൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
